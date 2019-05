Vụ bắt kẻ giết người hàng loạt: Kịp thời ngăn chặn nghi can tiếp tục gây án

Liên quan đến vụ bắt nghi can giết người hàng loạt tại Hà Nội và Vĩnh Phúc (Thanh Niên đã đưa tin), ngày 18.5, một lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Hà Nội cho biết, đơn vị đã bắt giữ Đỗ Văn Bình (37 tuổi, trú tại xã Vạn Yên, H.Mê Linh, Hà Nội), kịp thời ngăn chặn đối tượng này tiếp tục gây án.

Theo tài liệu điều tra, vào khoảng 7 giờ sáng 16.5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Hà Nội nhận được tin báo của người dân về việc phát hiện thi thể người đàn ông nghi do bị sát hại, nên cử lực lượng điều tra. Kết quả điều tra xác định, nạn nhân là anh Hà Văn Hưng (34 tuổi, trú tại xã Chu Phan, H.Mê Linh, Hà Nội).

Anh Hưng tử vong do mất máu cấp với vết thương ở vùng bụng. Sau đó, Công an TP.Hà Nội và Công an tỉnh Vĩnh Phúc liên tiếp nhận được tin báo về các vụ án giết người, truy sát dã man ở khu vực giáp ranh 2 địa bàn, xảy ra trong vòng chưa đầy 2 ngày.

Công an TP.Hà Nội đã lập chuyên án, chia nhiều tổ công tác tập trung truy bắt hung thủ và xác định nghi can chính là Đỗ Văn Bình, làm nghề bán thịt lợn. Đến khoảng 15 giờ ngày 17.5, Công an TP.Hà Nội bắt giữ được Bình tại H.Bình Xuyên (Vĩnh Phúc) và di lý về Hà Nội để điều tra.

tin liên quan Kẻ giết người hàng loạt bị bắt khi đang tìm 2 người khác để 'thanh toán' Tại cơ quan điều tra, Bình khai vào khoảng 17 giờ ngày 15.5 có va chạm giao thông với xe máy do anh Hưng cầm lái, chở theo anh Đoàn Văn Tùng (23 tuổi, trú tại xã Vạn Yên, H.Mê Linh). Sau đó, Bình bị 2 người này dùng gậy và bình xịt hơi cay tấn công, bắt phải xin lỗi. Uất ức, Bình đã lên kế hoạch để trả thù rồi gọi điện nhờ anh Tùng hẹn gặp anh Hưng để hòa giải mâu thuẫn.

Sau khi hát karaoke và uống bia với nhau xong, anh Hưng yêu cầu Bình đưa 10 triệu đồng và hẹn gặp riêng giữa hai người. Bức xúc vì vừa bị đánh vừa phải đưa tiền cho anh Hưng, Bình đã dùng dao giấu sẵn trên xe đâm vào bụng anh Hưng khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Gây án xong, Bình điều khiển ô tô quay lại quán karaoke đón anh Tùng tiếp tục đi chơi. Khi tới khu vực H.Lập Thạch (Vĩnh Phúc), Bình dừng xe và lợi dụng lúc anh Tùng sơ hở đã đâm một nhát vào bụng khiến anh này tử vong tại chỗ.

Sau khi sát hại 2 người trên, xác định không có lối thoát cho bản thân, Bình tiếp tục lái xe tới quán phở của chị Nguyễn Thị Thảo (36 tuổi, trú tại H.Lập Thạch, Vĩnh Phúc; bạn gái của Bình), dùng dao bầu chém vào đầu và người chị Thảo khiến nạn nhân bị trọng thương rồi chạy về hướng H.Tam Dương (Vĩnh Phúc), thì bị người dân phát hiện và dùng ô tô chặn đường. Nghi can này đã lao thẳng xe vào ô tô của người dân và dùng dao bầu đe dọa, cướp một xe taxi và điện thoại di động của tài xế, sau đó lái xe chạy về H.Mê Linh.

Đến khoảng 6 giờ 30 sáng 17.5, Bình về H.Yên Lạc (Vĩnh Phúc) mua một con dao mới ở chợ, sau đó đến gần nhà chị Trần Thị Thư (39 tuổi, trú tại xã Yên Phương, H.Yên Lạc, cũng là bạn gái của Bình) đợi người này. Khoảng 13 giờ 30, thấy chị Thư về, Bình dùng dao đâm 2 nhát vào bụng khiến chị Thư tử vong. Bình cho rằng mình bị 2 người phụ nữ này phụ tình nên đã đưa vào danh sách “thanh toán”. Sau khi truy sát 4 nạn nhân, Bình tiếp tục tìm cách đến H.Phổ Yên (Thái Nguyên) để trả thù một cặp vợ chồng vì trước đó từng có phát sinh mâu thuẫn. Tuy nhiên, trên đường đi thì Bình bị lực lượng chức năng bắt giữ.