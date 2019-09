Vụ chồng bạo hành vợ ở Tây Ninh: 'Tới mức hình sự phải xử lý hình sự'

Theo đó, sau sự việc, Ban Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh đã chỉ đạo Công an H.Tân Châu tiến hành mời làm việc để điều tra đối với Phạm Chí Linh (33 tuổi, chồng chị T.T.T.M, người bị bạo hành trong clip ).

Dân mạng dậy sóng vì đoạn video đánh đập rồi dìm nước vợ ở Tây Ninh

Có 2 yếu tố công an huyện đang tập trung điều tra

Theo đại tá Nguyễn Văn Trãi, hiện Công an H.Tân Châu đã bước đầu tiến hành làm việc với anh Linh . Đồng thời công an cũng đã tiến hành đưa chị M. đi giám định tỷ lệ thương tích.

Đại tá Nguyễn Văn Trãi nói: “Trong vụ việc có 2 yếu tố công an huyện đang tập trung điều tra, đó là về hành vi bạo hành và cố ý gây thương tích. Đây là 2 hành vi liên quan đến tội danh hình sự. Nếu đủ yếu tố cấu thành tội phạm, Công an H.Tân Châu sẽ tiến hành khởi tố ngay. Hiện nay Công an tỉnh đang chỉ đạo Công an Tân Châu tiến hành nhanh chóng vụ này để sớm có kết luận”.