Vụ chồng đang sống 'sờ sờ' bị vợ 'khai tử': Hủy bỏ giấy chứng tử

Ngày 23.9, ông Đoàn Đại Lý, Chánh văn phòng UBND H.Krông Pắk, cho biết huyện đã ra quyết định thu hồi, hủy bỏ bản chính “ Trích lục khai tử ” do UBND xã Ea Kênh ban hành đối với ông Y Đuel Niê (41 tuổi, trú tại buôn Yễ, xã Ea Kênh).

Theo nội dung quyết định, UBND H.Krông Pắk thu hồi, hủy bỏ đối với tờ trích lục số 14, do UBND xã Ea Kênh cấp ngày 12.4.2018 ghi ông Y Đuel Niê chết ngày 1.1.2017 do bệnh tật. Lý do thu hồi: do người đăng ký hộ tịch khai gian dối.

Quyết định thu hồi đề nghị ông Y Đuel Niê có trách nhiệm nộp lại bản trích lục cho Phòng Tư pháp huyện.

“Ngoài việc thu hồi trích lục, UBND huyện còn yêu cầu UBND xã Ea Kênh kiểm điểm cán bộ tư pháp trong việc tham mưu cho xã để xảy ra sai sót này. Đồng thời, huyện cũng chỉ đạo việc khôi phục lại quyền công dân cho người đã bị khai tử”, ông Lý nói.

Cùng ngày, ông Trần Thành Vinh, Chủ tịch UBND xã Ea Kênh, cho biết xã đã kiểm điểm cán bộ tư pháp (người tham mưu cho lãnh đạo xã ký “trích lục khai tử” công dân còn sống).

“Xã đã mời cả hai vợ chồng ông Y Đuel Niê làm việc, yêu cầu nộp lại giấy khai tử gốc để hủy bỏ, nhưng đến nay họ chưa trở lại. Vụ việc này cán bộ xã cũng có sai sót, nhưng chưa đến mức phải tổ chức xin lỗi công dân. Lỗi chính vẫn nằm ở người vợ đã tự đi khai báo chồng mình đã chết ”, ông Vinh nói.