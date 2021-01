Vụ đại sới bạc giữa rừng: Nổ súng bắt chủ sòng bạc khét tiếng

Truy vết suốt hơn 20 ngày đêm

Liên quan đến vụ Đại sới bạc giữa rừng (Thanh Niên khởi đăng loạt bài điều tra từ ngày 2.12.2019) do Ngô Xuân Quyền tổ chức, ngày 17.1, PC02 Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết đã bắt giam Ngô Xuân Quyền cùng đàn em là Trần Minh Sang (tức “Cu Sển”, 28 tuổi; cả hai cùng ngụ H.Xuyên Mộc, Bà Rịa - Vũng Tàu) theo các quyết định truy nã về tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Quyền và “Cu Sển” bị bắt tại một quán cà phê ở TP.Rạch Giá (Kiên Giang).

Đại sới bạc giữa rừng - Kỳ 1: Lộ diện thế lực "khủng"

Một trinh sát của PC02 cho biết để bắt giữ được Quyền và “Cu Sển”, các trinh sát đã liên tục bám sát, truy vết suốt ngày đêm 3 tuần liền. Quyền từng là lính nghĩa vụ công an nên ít nhiều biết được các nghiệp vụ. Trong hơn 1 năm trốn truy nã, Quyền không ở một chỗ ổn định. Quyền có nhiều mối quan hệ với các đối tượng xã hội, cờ bạc và tiền rất nhiều nên quá trình trốn truy nã đã liên tục di chuyển. Những ngày đầu trốn truy nã, Quyền qua Campuchia, sau đó về các tỉnh, thành ở VN để trốn dưới sự hỗ trợ của các mối quan hệ mà Quyền quen biết. Đặc biệt, biết hình ảnh của mình đã đăng tải trên các mặt báo, thông tin truyền thông nên Quyền không bao giờ thuê ở nhà nghỉ, khách sạn hay đi trên các phương tiện công cộng là xe khách, xe buýt. Quyền di chuyển bằng việc thuê ô tô tự lái hay các mối quan hệ bạn bè của mình để chở đi nhằm tránh bị phát hiện. “Đó là lý do mà Quyền trốn truy nã hơn 1 năm qua, mặc dù lực lượng Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu luôn truy bắt nhưng gặp nhiều khó khăn”, trinh sát này lý giải. Cán bộ trinh sát PC02 cũng cho biết thêm, Quyền có khả năng quan sát xung quanh rất tốt. Khoảng 9 giờ ngày 13.1, qua nguồn tin của người dân cung cấp, biết “Cu Sển” đến một quán cà phê ở TP.Rạch Giá để chờ Quyền, các trinh sát chia thành 2 nhóm để tổ chức bắt giữ Quyền. “Khi Quyền đến quán cà phê gặp “Cu Sển”, anh em chúng tôi bắt đầu áp sát. Thấy nhóm chúng tôi, Quyền nghi ngờ liền bỏ chạy. Chúng tôi truy đuổi, bắn nhiều phát súng chỉ thiên thì áp sát, bắt giữ được Quyền. Riêng “Cu Sển” do bị vết thương ở chân không bỏ chạy được nên không kháng cự mà đứng yên tại chỗ”, cán bộ này kể thêm.

Tuyên phạt tù nhiều con bạc liên đới Ngày 17.12.2020, TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu mở phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ án tổ chức đánh bạc và đánh bạc, mà các bị cáo chính là đối tượng trong loạt bài điều tra Đại sới bạc giữa rừng của Báo Thanh Niên. Trước đó, vào tháng 9.2020, TAND H.Xuyên Mộc đã đưa 20 bị cáo trong vụ án “đại sới bạc giữa rừng” ra xét xử về 2 tội: tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Theo đó, 10 bị cáo phạm tội tổ chức đánh bạc bị HĐXX tuyên phạt từ 4 - 6 năm tù giam; 10 bị cáo phạm tội đánh bạc bị tuyên phạt tiền và án tù giam. Sau đó, có 7 bị cáo phạm tội tổ chức đánh bạc là Trần Đức Duy, Lê Hồng Trọng, Ngô Vũ Trung, Trần Mạnh Trung, Nguyễn Văn Quý, Bùi Hoàng Trung, Võ Văn Sang, và 6 bị cáo phạm tội đánh bạc: Phùng Văn Long, Lương Bảo Bảo, Trần Văn Hậu, Trần Bình Minh, Đinh Văn Túc, Huỳnh Thanh Kha đã kháng án xin giảm nhẹ hình phạt. Tại phiên tòa phúc thẩm, các bị cáo đưa ra các tình tiết xin giảm nhẹ hình phạt vì nuôi con nhỏ, cha mẹ già, hoàn cảnh gia đình khó khăn, phạm tội lần đầu... Sau khi nghị án, HĐXX cấp phúc thẩm đã giảm án cho 13 bị cáo trên. Cụ thể, HĐXX đã tuyên phạt 7 bị cáo phạm tội tổ chức đánh bạc từ 14 tháng đến 4 năm tù giam. Có 3 bị cáo phạm tội đánh bạc bị HĐXX tuyên phạt cao nhất là 30 tháng tù giam, thấp nhất là 6 tháng tù giam; 3 bị cáo còn lại bị phạt tiền từ 50 - 100 triệu đồng. Đối với những người có hành vi giúp sức cho Ngô Xuân Quyền tổ chức đánh bạc và những người tham gia đánh bạc (đang bỏ trốn) tại sòng bạc do Quyền tổ chức, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã quyết định tách vụ án để tiếp tục điều tra, xử lý.

Còn nhiều bị can đang trốn truy nã

Hiện PC02 vẫn đang tiếp tục truy bắt theo quyết định truy nã nhiều bị can liên quan sới bạc nói trên.

Bị can Ngô Xuân Quyền là con của nguyên một Phó trưởng công an H.Xuyên Mộc. Lúc cha của Quyền còn đương chức, sòng bạc của bị can này hằng ngày có cả trăm người tham gia sát phạt. Quyền luôn chỉ đạo đàn em thay đổi địa điểm đánh bạc để tránh bị công an phát hiện. Các địa điểm sòng bạc của Quyền tổ chức ở trong khu vực rừng nguyên sinh Bình Châu - Phước Bửu (H.Xuyên Mộc). Hằng ngày, các con bạc đến đánh bạc được Quyền cho đàn em dùng xe máy chở vào sòng bạc. Sòng bạc luôn có nhiều tầng lớp cảnh giới, bảo vệ, liên lạc bằng bộ đàm.

Sau nhiều ngày nhóm phóng viên điều tra của Thanh Niên ghi hình tại các sòng bạc do Quyền tổ chức, đã ghi nhận trên chiếu bạc mỗi ván có từ hàng trăm triệu đến cả tỉ đồng. Quyền ngồi bên chiếu bạc chỉ thu tiền xâu. Các hình ảnh của nhóm phóng viên điều tra đã được Báo Thanh Niên cung cấp cho ban giám đốc và PC02 Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu để chỉ đạo phá án.

Khi tiếp nhận vụ việc, các trinh sát PC02 tiến hành tổ chức triệt phá sòng bạc của Quyền thì đại sới bạc này bất ngờ nghỉ. Sau đó, ngày 29 - 30.11.2019, các trinh sát PC02 chia thành nhiều tổ công tác, truy bắt nguội. Nhiều người liên quan đến đại sới bạc này đã nhanh chóng bỏ trốn, trong đó có Ngô Xuân Quyền. PC02 đã khởi tố vụ án tổ chức đánh bạc và đánh bạc, bắt giữ hàng chục bị can. Nhiều bị can trong thời gian được tại ngoại hầu tra đã bỏ trốn...