Vụ Đồng Tâm xử lý nghiêm minh theo pháp luật

Cấp bằng Tổ quốc ghi công cho 3 liệt sĩ công an Ngày 12.1, Bộ LĐ-TB-XH cho biết Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 70/QĐ-TTg, cấp bằng Tổ quốc ghi công cho 3 liệt sĩ công an đã hy sinh tại xã Đồng Tâm , H.Mỹ Đức, Hà Nội, là đại tá Nguyễn Huy Thịnh (Phó trung đoàn trưởng Trung đoàn cảnh sát cơ động Thủ đô (E22), quê ở xã Cổ Bi, H.Gia Lâm, Hà Nội); thượng úy Dương Đức Hoàng Quân (chiến sĩ E22, quê ở P.Xuân Phương, Q.Nam Từ Liêm, Hà Nội) và thượng úy Phạm Công Huy (cán bộ Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ số 3, Công an TP.Hà Nội, quê ở H.Bình Lục, Hà Nam). Đây là 3 người đã hy sinh khi làm nhiệm vụ trấn áp tội phạm ngày 9.1.2020 tại xã Đồng Tâm, H.Mỹ Đức, Hà Nội. Trước đó, Bộ LĐ-TB-XH đã có tờ trình lên Thủ tướng Chính phủ về việc xác nhận liệt sĩ và cấp bằng Tổ quốc ghi công cho 3 liệt sĩ kể trên. T.Hằng