Vụ Đường 'Nhuệ' dàn xếp vụ án chém người: Bắt 2 cán bộ Công an Thái Bình

Ngày 2.11, nguồn tin của Thanh Niên cho biết CQĐT Viện KSND tối cao đã khởi tố, bắt tạm giam đối với Hoàng Hồng Hạnh (42 tuổi, trung tá, Đội trưởng Đội thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, Công an H.Vũ Thư, Thái Bình); Nguyễn Bằng Giang (39 tuổi, thiếu tá, Phó trưởng công an xã Song An, H.Vũ Thư). Hai bị can này bị khởi tố, bắt tạm giam vì có hành vi làm sai lệch hồ sơ vụ án thuộc thẩm quyền thụ lý, giải quyết dẫn đến bỏ lọt tội phạm, tại thời điểm các bị can là cán bộ Đội cảnh sát hình sự, Công an H.Vũ Thư