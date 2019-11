Vụ hai băng nhóm 'huyết chiến' ở Đà Nẵng: Đánh bạn gái, ép kẻ thù lộ diện

tạm giữ hình 5 nghi can tham gia vụ hai băng nhóm giang hồ hẹn nhau " huyết chiến " ở Đà Nẵng. Ngày 15.11, Công an Q.Ngũ Hành Sơn (TP.Đà Nẵng)

5 nghi can bị tạm giữ gồm Nguyễn Thanh Phong (28 tuổi), Nguyễn Thế Đa (22 tuổi), Tống Phước Long (21 tuổi, cùng ngụ Thừa Thừa - Huế), Đoàn Công Chương (21 tuổi, ngụ Quảng Nam) và Đặng Anh Duy (27 tuổi, ngụ Hà Nội).

Theo điều tra, Tống Phước Long và Phạm Lê Lợi (ngụ TP.Đà Nẵng) có thâm thù với nhau. Biết Long có bạn gái ở Đà Nẵng, Lợi thường xuyên tìm đến làm phiền để khiêu khích Long ra mặt.

Nghe bạn gái mách lại, ban đầu Long không để ý nhưng đầu tháng 11, Lợi hành hung bạn gái của Long để gây áp lực, ép kẻ thù lộ diện, nên Long quyết định huy động anh em xã hội ở Quảng Nam, Đà Nẵng, Thừa Thiên - Huế và cả Hà Nội, tập trung về Đà Nẵng để "huyết chiến" với băng nhóm của Phạm Lê Lợi.

Vụ hỗn chiến gây náo loạn khu vực và xôn xao mạng xã hội, cùng số hung khí thu giữ tại hiện trường Ảnh: C.T.V

Ngày 6.11, Long và một số anh em xã hội ở Thừa Thiên - Huế đón xe khách vào Đà Nẵng rồi gọi tập trung đồng bọn, chuẩn bị gậy sắt, kiếm.

Phạm Lê Lợi cũng kêu gọi thêm nhiều anh em giang hồ, chuẩn bị mã tấu, súng bắn bi sắt để "nghênh chiến".

Tối 6.11, cả hai băng côn đồ khoảng hơn 20 người hẹn nhau "huyết chiến" ở đường Đỗ Bá (P.Mỹ An, Q.Ngũ Hành Sơn). Trận "huyết chiến" đuổi chém náo loạn khu vực, nhiều người ghi hình và đăng tải lên mạng xã hội gây xôn xao dư luận.

Công an Q.Ngũ Hành Sơn triển khai lực lượng chặn bắt ở ngã ba Đỗ Bá - Ngũ Hành Sơn, hai băng giang hồ tháo chạy, bỏ lại 5 cây gậy sắt, 10 cây kiếm, mã tấu, giáo mác và 1 khẩu súng bắn bi sắt.

Lực lượng công an tiến hành truy xét, biết không thể thoát, Tống Phước Long cùng đồng bọn là Chương, Đa, Duy, Phong ra đầu thú, khai nhận vụ việc. Hiện Công an Q.Ngũ Hành Sơn tiếp tục truy xét các nghi can liên quan của trận "huyết chiến" này.