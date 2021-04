Vụ hai mẹ con bị đổ phân lên người: Khởi tố vụ án làm nhục người khác

Trước đó, ngày 21.4 trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh một người phụ nữ tay cầm xô tạt phân vào hai mẹ con ở xã Sơn Thành Tây, H.Tây Hoà (Phú Yên). Ngay sau đó, Sở LĐ-TB-XH tỉnh Phú Yên cùng chính quyền địa phương và Công an H.Tây Hoà vào cuộc làm rõ. Sự việc xảy ra xuất phát từ chuyện chị C.T.G (40 tuổi, xã Sơn Thành Tây, H.Tây Hòa, Phú Yên) mượn tiền của bà N.T.C (56 tuổi, hàng xóm của chị G.), nhưng chưa trả nợ được. Bà C. đến nhà chị G. tạt phân vào người 2 mẹ con chị G. Hiện cháu bé (bé trai 2 tuổi) bị ảnh hưởng đến tâm lý và viêm da.

Đến ngày 23 và 24.4 xuất hiện 2 clip nữa trên mạng xã hội, người trong clip cũng là bà C. nói trên. Trong 2 clip này, bà C. đến trường học của cháu trai 2 tuổi ở xã Sơn Thành Tây, H.Tây Hoà (Phú Yên) để gây áp lực đối với nhà trường, không cho cháu bé đi học. 2 clip này liên quan đến clip tạt phân hai mẹ con chị G. nói trên và được quay clip trước nhưng lại đăng sau clip tạt phân. Theo nguồn tin của Thanh Niên, cơ quan CSĐT Công an H.Tây Hoà cũng đã thu thập 2 đoạn clip này.

Trong đoạn clip (clip đăng sau), bà C. nói tại trường trên: "Nhà thằng nhỏ ni vay mượn của cô. Nó cắm mạng con, cắm mạng cha, rồi giờ nó núp trong nhà. Giờ thằng nhỏ ni đi nhà trẻ nên cô đến cô bắt, cô kêu giang hồ đến cô bắt. Trước khi cô bắt, cô sẽ báo với cháu và báo với công an. Cô báo trước các cháu, nếu nhà trẻ này chứa chấp nó thì cái nhà trẻ này có khi ồn ào thì các cháu tự chịu" .

Ở clip khác, người quay clip nói: "Cô là người lớn, thật kinh khủng". Tiếp lời, bà C. nói giọng to: "Tau chỉ lên đòi cái thằng đó thôi, nên từ bỏ nó đi… Chiều nay sẽ có 3 người lên đây”. Rồi bà C. thách thức: “Mày cứ gọi công an huyện lên đây".

Trao đổi với PV Thanh Niên, bà Huỳnh Phạm Ái Thy, Giám đốc Trung tâm Công tác xã hội tỉnh Phú Yên, cho biết: “Trung tâm đã hướng dẫn cán bộ xã lập hồ sơ quản lý đánh giá nhu cầu của trẻ, nguy cơ trẻ gặp phải là gì. Tiếp xúc với cháu trai thì nhìn thấy trên người có mấy nốt đỏ bị lở, có san chấn tâm lý nên hướng dẫn mẹ của bé đưa bé đi khám lấy thuốc bôi và an ủi bé khi bé sợ người lạ”.