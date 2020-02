Vụ 'hiệp sĩ' Hải 'đi gặp Tuấn khỉ' từ cuộc gọi mạo danh: Mời làm việc thêm 5 người

Liên quan thông tin một người ở Cà Mau đã nhận mình chính là người mạo danh Tuấn "khỉ" gọi điện cho 'hiệp sĩ' Nguyễn Thanh Hải đề nghị... dàn xếp đầu thú, ngày 10.2, theo nguồn tin của PV Thanh Niên, vụ việc được chuyển cho Công an tỉnh Bình Dương thụ lý.

"Công an Cà Mau chỉ phối hợp cùng Công an Bình Dương mời người có liên quan để xác minh làm rõ. Do Công an tỉnh Bình Dương đang thụ lý vụ việc nên hồ sơ vụ việc được chuyển về Bình Dương để xử lý vụ việc tiếp theo", nguồn tin cho biết.