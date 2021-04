Vụ kiện Sabeco đòi bồi thường triệu USD: Kết luận giám định nói gì về chai bia bị lỗi ?

Trưa 20.4, sau phần thẩm vấn và tranh luận, TAND Q.5 ( TP.HCM ) quyết định tạm ngừng phiên xử sơ thẩm vụ án dân sự “tranh chấp về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng” giữa nguyên đơn là ông Nguyễn Phương Du (46 tuổi, trú Q.Gò Vấp, TP.HCM) và bị đơn là Tổng công ty cổ phần bia - rượu - nước giải khát Sài Gòn ( Sabeco ). Lý do tạm ngừng phiên xử, HĐXX xét thấy tài liệu, chứng cứ trong hồ sơ chưa đủ xác định chai bia dùng làm vật chứng có phải là sản phẩm của Sabeco hay không. Vì vậy cần thu thập thêm tài liệu về nguồn gốc của chai bia dùng làm vật chứng. Đồng thời, HĐXX yêu cầu lấy lời khai của bộ phận sản xuất Sabeco để làm rõ các ký hiệu chai bia.

Về nội dung nắp chai bia Sài Gòn đỏ (mẫu vật giám định, chai bia do nguyên đơn nộp cho tòa) còn nguyên như sản phẩm mới hay không, tháng 6.2019, Phân viện Khoa học hình sự tại TP.HCM giám định và kết luận không phát hiện thấy dấu vết thủng, trượt xước, biến dạng lạ trên nắp; nắp chai bia giám định có đặc điểm giống với nắp chai bia làm mẫu so sánh, do Sabeco nộp.

Về nhãn mác chai bia, tháng 7.2019, Phân viện Khoa học hình sự tại TP.HCM đã tiến hành giám định và kết luận các lớp in trên nhãn mác của chai bia được đem đi giám định - vật chứng vụ án, so với các lớp in trên nhãn mác của 1 chai bia tương tự (do Sabeco nộp), không phải được in ra từ cùng một bản in.

Tại phiên tòa, do 2 kết luận giám định trên không khẳng định mẫu vật giám định là sản phẩm của Sabeco, nên đại diện Viện KSND Q.5 tham gia phiên tòa hỏi đại diện Sabeco rằng “kiểu dáng và nhãn mác chai bia được đăng ký sở hữu không?”, ông Dương Văn Minh trả lời: “Có”.

Trong phần tranh luận, đại diện Viện KSND đề nghị tạm ngừng phiên tòa để thu thập thêm tài liệu, chứng cứ chứng minh chai bia bị lỗi có phải là sản phẩm của Sabeco. HĐXX đồng ý và sẽ thông báo lịch xét xử sau.