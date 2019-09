Vụ lãnh đạo Alibaba bị bắt: Chính quyền địa phương không thể vô can với “dự án ma”

PV Thanh Niên đã nhiều lần liên hệ với lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Nai để làm rõ trách nhiệm của chính quyền địa phương khi Công ty Alibaba rao bán dự án “ma” trong thời gian dài nhưng đều không nhận được câu trả lời. Trong khi đó, tại buổi họp báo vào chiều 15.3.2019 do UBND tỉnh và Tỉnh ủy Đồng Nai tổ chức, trả lời PV Thanh Niên về trách nhiệm của chính quyền địa phương khi để cho Công ty Alibaba san lấp mặt bằng, làm đường giao thông, dùng ô tô đưa khách hàng đến “dự án” để giao dịch mua bán... trong thời gian dài, ông Nguyễn Tấn Hưng, Phó chủ tịch UBND H.Long Thành (nay là Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN H.Long Thành), nói: “Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai cũng đã yêu cầu xử lý nghiêm khắc về vấn đề này. Nhiều cán bộ đã bị kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo, khiển trách, điều chuyển công tác...

Ở Bà Rịa-Vũng Tàu, Công ty CP địa ốc Alibaba rao bán 7 “dự án ma” tại TX.Phú Mỹ. Qua điều tra ban đầu của Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, từ ngày 23.4.2017 - 9.10.2018, Công ty Alibaba đã nhận góp vốn đầu tư của hàng ngàn khách hàng, với tổng cộng 3.333 nền đất, thu về số tiền hơn 770 tỉ đồng. Ngày 19.9, trả lời PV Thanh Niên về trách nhiệm của chính quyền địa phương, ông Nguyễn Văn Thắm, Chủ tịch UBND TX.Phú Mỹ, cho biết: “Hiện nay các “dự án ma” mà Công ty Alibaba phân lô, bán nền trên địa bàn đã được các xã, phường xử lý, cưỡng chế, cuốc đường nhựa do làm không xin phép cơ quan chức năng, để trả lại hiện trạng đất ban đầu. Để xảy ra tình trạng vi phạm này do có sự quản lý lỏng lẻo của các phòng, ban và UBND xã, phường, nơi có “dự án ma”. UBND TX.Phú Mỹ đã chỉ đạo lãnh đạo các địa phương tự kiểm điểm trách nhiệm của mình, xem đây là bài học để rút kinh nghiệm. Sắp tới, tùy vào mức độ vi phạm, UBND TX.Phú Mỹ sẽ có hình thức xử lý nghiêm”.