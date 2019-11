Vụ nghi vấn 9 container 'rác thải' lọt qua cửa hải quan: Giám định 'thần tốc'

Cụ thể, chứng thư giám định số CT11190855 và 11190856 do Công ty CP giám định hàng hóa Duy Hoàng (gọi tắt là Công ty Duy Hoàng) được cấp trong ngày 18.11. Trong khi đó, theo biên bản chứng nhận số 921/BB-HC12 do Chi cục Hải quan quản lý hàng xuất nhập khẩu ngoài KCN Bình Dương (gọi tắt là Chi cục Hải quan ngoài KCN) lập lúc 8 giờ ngày 18.11 xác định: “Được sự phân công của lãnh đạo chi cục, chúng tôi tiến hành mở niêm phong thực tế lô hàng thuộc tờ khai số 102946368712/A12 và tờ khai số 102933923744/A12 của Công ty TNHH K.J và bàn giao hàng hóa cho công ty giám định tiến hành giám định chất lượng máy móc thiết bị nhập khẩu theo quy định”. Biên bản kết thúc vào lúc 8 giờ 20 phút cùng ngày. Vậy là trong 1 ngày, 12 danh mục máy móc thiết bị đã được Công ty Duy Hoàng giám định xong!

Theo hình ảnh mà Cục Hải quan Bình Dương cung cấp (chụp lúc kiểm hóa), nhiều tem mác của các máy móc đã bị lột ra sau đó dán tem mác mới vào và còn để lộ vết sơn, đinh vít của tem mác cũ. Nhiều tem mác mới được gắn bằng keo rồi lấy bột gỗ trét vào chỗ keo lan ra ngoài cho… mau khô. Tem mác mới được gắn vào sau đó chà cho trầy xước để giống với tem mác cũ. Đó là chưa kể một số tem mác đã bị mất ngày tháng, tên máy móc, số model… nhưng không hiểu sao Công ty Duy Hoàng vẫn giám định và cấp chứng thư “thần tốc”.

Chiều 26.11, trả lời PV Thanh Niên, ông Chung Văn Đông, Giám đốc Công ty Duy Hoàng, nói: “Ban đầu lô hàng được doanh nghiệp khai là hàng mới nhưng khi về cảng kiểm tra, hải quan phát hiện đây là lô hàng cũ nên yêu cầu giám định. Đây là lý do mà Công ty TNHH K.J thuê chúng tôi giám định để cấp chứng thư cho lô hàng”. Theo ông Đông, sau khi nhận được yêu cầu giám định, công ty cử nhân viên xuống hiện trường để giám định các thông số kỹ thuật liên quan đến thiết bị máy móc. “Tất cả thông số liên quan đến máy được nhân viên giám định ghi nhận từ name plate (bảng tên) dán trên thân máy. Sau đó kết hợp với tra cứu những thông số trên mạng, đối chiếu phù hợp với quy định mới cấp chứng thư giám định”, ông Đông nói và cho hay thông thường việc ghi nhận, kiểm tra ở hiện trường mất chừng 1 ngày, sau đó thêm 1 - 2 ngày để kiểm tra đối chiếu thông số trên máy. Tuy nhiên, do lô hàng xuất xứ từ Mỹ là nước có trình độ kỹ thuật tiên tiến thuộc nhóm G7 nên việc giám định “thoáng hơn” so với máy móc xuất xứ từ Trung Quốc . Công tác giám định cũng tập trung vào các máy chính theo yêu cầu của khách hàng chứ không giám định vào linh kiện máy móc (?!).