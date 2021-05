Vụ nổ súng bắn chết 2 người ở Nghệ An: Nghi phạm có biểu hiện hoang tưởng

Theo báo cáo ban đầu của cơ quan công an, nghi phạm Cao Trọng Phú (ngụ xã Nghi Kim) khai nhận từ năm 1983 sinh sống, buôn bán tại TP.HCM, Tây Ninh và Campuchia. Thời gian gần đây, do làm ăn thua lỗ, dịch bệnh nên Phú về quê.

Từ khi về Nghệ An, Phú luôn có biểu hiện lo sợ các đối tượng ở phía nam tìm về thủ tiêu mình. Phú đã nhiều lần lấy dao đâm vào xe của mình, gọi người đến bắt người trong xe dù xe không có người. Khẩu súng gây án do nghi can mua từ Campuchia. Lực lượng công an đã thu giữ khẩu súng này, trong súng còn 1 viên đạn.