Vụ 'tài xế xe Ferrari chống đối, lăng mạ CSGT': Khởi tố 3 bị can

khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Lâm Duy (tài xế điều khiển xe Ferrari biển số 51F-819.40), Nguyễn Thị Trúc Giang và Nguyễn Vĩnh Phú để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ. Các quyết định này đã được Viện KSND cùng cấp phê chuẩn. Xôn xao video tài xế lái siêu xe Ferrari bị CSGT còng tay khống chế ở Sài Gòn Liên quan đến vụ CSGT còng tay tài xế xe Ferrari , nguồn tin Thanh Niên cho biết, Cơ quan CSĐT Công an Q.8 (TP.HCM) đã ký quyết định

Như Thanh Niên đã thông tin, trước đó khoảng 22 giờ 55 phút ngày 9.5, tổ công tác 363 do đại úy Hoàng Thành Luân, Phó trưởng trạm CSGT Đa Phước - thuộc Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC08) Công an TP.HCM làm tổ trưởng được phân công thực hiện nhiệm vụ phòng chống tội phạm, đảm bảo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thành phố.

Trong khi thực hiện nhiệm vụ, tổ công tác phát hiện ô tô biển số 51F-819.40 lưu thông trên đường Dương Bá Trạc (P.1, Q.8) không gắn biển số phía trước nên đã dừng ô tô này lại để kiểm tra. CSGT đã yêu cầu người điều khiển phương tiện xuất trình các loại giấy tờ theo quy định, nhưng người này không những không chấp hành mà còn có lời lẽ lăng mạ, xúc phạm, chống đối CSGT.

CSGT đã khống chế người vi phạm, thông báo cho Công an P.1, Q.8 (nơi xảy ra vụ việc - PV) để phối hợp hỗ trợ, đồng thời lập biên bản vi phạm hành chính người điều khiển phương tiện với các lỗi: điều khiển xe không gắn đủ biển số, không chấp hành yêu cầu kiểm tra, kiểm soát của người thi hành công vụ (theo Nghị định số 100/2019/NĐ-CP).

Cũng vào thời điểm này, người phụ nữ và tài xế có gọi điện thoại cho Nguyễn Vĩnh Phú đến hiện trường. Lúc này, một phụ nữ đi cùng tài xế bước xuống xe, ngồi trước đầu xe ô tô cản trở không cho tổ công tác cẩu xe về trụ sở đơn vị. Sau đó, người vi phạm và người phụ nữ lấy lý do sức khỏe có vấn đề đã gọi cấp cứu 115 để đến một bệnh viện kiểm tra sức khỏe (quá trình đến bệnh viện, có một số CSGT đi cùng).