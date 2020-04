Vụ thi thể bị vứt bên đường: Nỗi đau của người mẹ

Như Thanh Niên đã thông tin, chiều 14.4, Công an Q.Gò Vấp phối hợp Công an TP.HCM xác định được danh tính thi thể trong bao tải được bỏ bên đường Phan Văn Trị (P.10, Q.Gò Vấp) vào khuya 13.4. Nạn nhân là ông Đinh Phú Cường (48 tuổi, ngụ P.6, Q.Tân Bình). Chiều cùng ngày, cơ quan điều tra đã làm việc người nhà của ông Cường. Trước đó, khuya 13.4, một công nhân vệ sinh đang thu gom rác trên đường Phan Văn Trị (P.10, Q.Gò Vấp) thì phát hiện một bao tải vứt bên đường. Lại gần kiểm tra, công nhân vệ sinh này phát hiện bên trong bao có 1 thi thể nam giới. Nhận tin báo, Công an Q.Gò Vấp, Phòng nghiệp vụ Công an TP.HCM có mặt phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai những người liên quan. Qua khám nghiệm bước đầu cho thấy thi thể ông Cường trong bao tải còn nguyên vẹn.