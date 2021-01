Vụ thử máy X-Quang trên đùi, nhiều kỹ thuật viên nhập viện: Dùng máy X-quang chơi bạc bịp

Sở KH-CN TP.HCM vừa có báo cáo về tình hình xử lý sự cố bức xạ liên quan đến thiết bị X-quang y tế sau khi Thanh Niên ngày 10.11.2020 đăng bài Thử máy X-quang trên đùi, nhiều kỹ thuật viên nhập viện

Theo xác minh ban đầu từ các cơ quan chức năng, những bệnh nhân (BN) này không phải là thợ sửa máy X-quang mà làm tài xế, thua tài xỉu nên mua máy X-quang về chơi bạc bịp.

Dùng tia X tự bắn vào đùi

Theo Sở KH-CN, sau khi tiếp nhận thông tin trên Báo Thanh Niên về việc có 4 BN đang hành nghề sửa chữa thiết bị X-quang y tế bị loét vùng đùi nghi do tiếp xúc tia X đến điều trị tại Bệnh viện (BV) quốc tế Minh Anh, Sở KH-CN, Sở Y tế và Công an TP.HCM đã làm việc với BV quốc tế Minh Anh (1 bệnh nhân chỉ gọi qua điện thoại, không đến - PV).

Kết quả xác minh ghi nhận, ngày 22.10.2020, BV tiếp nhận BN N.T.V (35 tuổi, ngụ Đồng Nai). BN khai báo, trước đó 5 - 6 tháng, BN bị tia X bắn vào đùi, ngày 22.10.2020 đến khám và được các bác sĩ tại BV chẩn đoán bị tổn thương vùng đùi do bức xạ tia X. Sau đó, BV tiến hành phẫu thuật ghép da. BN nằm viện 2 ngày và được cho xuất viện về nhà.

Ngày 29.10.2020, BV tiếp nhận 2 BN là N.Đ.H (33 tuổi, ngụ Q.Thủ Đức, TP.HCM) và L.T.Đ (31 tuổi, ngụ Q.9, TP.HCM). BN H. khai báo bị nhiễm trùng vùng đùi dưới sau 5 tháng do tiếp xúc tia X. BN đến khám phẫu thuật xong, nằm viện 2 ngày. BN Đ. khai báo bị nhiễm trùng vùng đùi dưới sau 2 tháng do tiếp xúc tia X. BN đến khám được bác sĩ điều trị xử lý vết thương và cho xuất viện trong ngày…

Khai báo gian dối

Theo Sở KH-CN, các BN cho biết làm tài xế lái xe, không phải thợ sửa thiết bị X-quang y tế như khai báo với bác sĩ điều trị. Địa chỉ BN dùng khai báo y tế cho BV không phải là địa chỉ BN cư trú. Và BN cho biết sau khi sử dụng bị tổn thương ở đùi thì đã đem thiết bị vứt vào thùng rác. Sở KH-CN vận động, thuyết phục BN đến làm việc với cơ quan chức năng để làm rõ nội dung sự việc trên thì BN từ chối gặp trực tiếp với nhiều lý do nêu ra.

Công an TP.HCM cho biết BN N.T.V không cư trú tại TP.HCM. BN N.Đ.H thì bỏ nhà đi, không còn trú ngụ tại địa phương nhiều năm nay, không có thông tin liên lạc với gia đình. BN L.T.Đ thì địa chỉ do BN khai báo, không phải địa chỉ nơi BN cư trú. Hiện Công an TP.HCM đã thông báo đến các đơn vị nghiệp vụ và công an các quận huyện về việc ngăn chặn, xử lý việc mua bán và sử dụng các thiết bị này. Bởi các thiết bị mà các BN sử dụng là thiết bị nhập lậu và không rõ nguồn gốc, xuất xứ, công dụng chức năng (không phải thiết bị X-quang chẩn đoán y tế).