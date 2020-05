Vụ thi thể bỏ trong cốp ô tô: Giấu công an, lén chở khỏi công trình

Trước đó, anh Dũng nhận thầu lại phần công trình điện tại công trình tổ hợp căn hộ khách sạn Condo 2 (107 Võ Nguyên Giáp, Q.Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng) từ nhà thầu Công ty CP Cơ điện Mecoco (địa chỉ đường Lê Văn Hiến, Q.Ngũ Hành Sơn).

Chiều 24.5, trong lúc thi công trên tầng cao, anh Dũng bị ngã tử vong . Thượng tá Kiều Văn Vương, Phó trưởng Công an Q.Ngũ Hành Sơn cho hay, các đơn vị chịu trách nhiệm tại công trình đã giấu, không báo công an, mà gọi những người cùng quê trong đội thi công với ông Dũng, thuê ô tô 4 chỗ BS 43A - 500.92 để chở thi thể ra khỏi công trình, đưa về quê với giá 1,5 triệu đồng.

Thi thể được đặt trên cán sắt tự chế, ô tô gập ghế sau để cán nằm dọc xe và khi đến nhà thì đưa thi thể ra bằng đường cốp sau.

Người nhà ông Dũng thấy vậy càng bức xúc khi không rõ nguyên nhân cái chết , nên báo Công an TP.Huế.

Công an TP.Huế gọi Công an Q.Ngũ Hành Sơn cho tổ công tác ra TP.Huế để phối hợp điều tra, khám nghiệm thi thể. Hiện vụ việc đang được công an hai địa phương phối hợp làm rõ.