Vụ trường Gateway: Giám định gene chiếc áo đỏ đẫm mồ hôi trong cặp cháu bé

Do đó, đại tá Nguyễn Thanh Tùng, Phó giám đốc Công an TP.Hà Nội, cho biết đã "nhân đây báo cáo luôn” với đoàn giám sát của Quốc hội. Trước đó, chiều cùng ngày, một số đại biểu Quốc hội cũng đặt câu hỏi về những nghi vấn xung quanh cái chết của cháu bé trong buổi làm việc với Hà Nội.

Vụ án bé trai trường Gateway tử vong và những câu hỏi chưa giải đáp - Video tư liệu

Lý giải nguyên nhân sau 20 ngày mới khởi tố bị can đối với bà Nguyễn Bích Quy, monitor đưa đón các cháu, đại tá Nguyễn Thanh Tùng cho biết do phải đợi kết quả giám định pháp y.

“Vì sao từ ngày 6 đến ngày 23.8 công an mới khởi tố bị can, vì chưa có kết quả giám định pháp y. Nói gì thì nói, cơ quan điều tra phải có chứng cứ bằng vật chất để đưa ra quyết sách cho đúng”, ông Tùng nói, đồng thời cho biết kết quả giám định pháp y cũng “loại trừ nguyên nhân cháu bé tử vong do tác động của ngoại lực”.

“Theo kết quả này, cháu L.H.L chết do suy hô hấp tuần hoàn, sốc nhiệt trong không gian giới hạn . Thời gian tử vong từ 9-12 tiếng đồng hồ, tính từ thời điểm khám nghiệm tử thi là 0 giờ 30 phút ngày 7.8, tức là cháu bị chết ngạt trong ô tô", ông Tùng nói.

“Liên quan đến những thông tin trái chiều, nào là khi đi học cháu mặc áo đỏ của trường Gateway, nhưng khi đưa ra khỏi xe cháu mặc áo trắng, chúng tôi đang tiến hành điều tra để xác minh tiếp, nhưng nói tóm lại, kết luận giám định pháp y là chết không có tác động ngoại lực và chết do ngạt ”.

Ngoài ra, đại tá Tùng cũng cho biết, công an phải tiến hành rất nhiều biện pháp điều tra, ví dụ như giám định gen: có gene lạ ở đó hay không?

Nỗi hoang mang ở trường quốc tế Gateway sau vụ bé trai chết vì bị bỏ quên - Video tư liệu

Chi tiết gây thắc mắc nhất trong dư luận là chiếc áo đỏ nằm ở đâu cũng đã được đại tá Tùng giải đáp. Theo đó, công an tìm được “chiếc áo đỏ ướt đẫm mồ hôi” trong ba lô của cháu L.H.L, cùng với 2 chai nước.

“Cũng có thể cháu ở trong không gian kín, không có ai cứu, áo ướt, cháu đã cởi chiếc áo đó ra. Cháu có thể làm điều đó. Vấn đề đó, chúng tôi đang giám định gene chiếc áo cháu mặc của trường Gateway (chiếc áo màu đỏ - PV). Nếu có vấn đề mới sẽ có thông tin. Còn giờ đã làm rõ cháu chết do ngạt. Chúng tôi sẽ đợi nội dung giám định gene kia để họp báo, thông tin”, ông Tùng nhấn mạnh thêm.

Đại tá Tùng cũng giải đáp thêm một số thông tin trái chiều, như tại sao không trả lời nhiều câu hỏi của báo chí tại buổi họp báo, với lý do phải thu thập tài liệu chứng cứ rất công phu, rất cụ thể.

“Ngày 23.8, Công an quận Cầu Giấy đã ra quyết định khởi tố bị can đối với chị Quy, là người đưa đón học sinh trên xe, về tội vô ý làm chết người. Ngay ngày hôm nay (tức 27.8), Viện Kiểm sát nhân dân quận Cầu Giấy đã phê chuẩn quyết định khởi tố”, ông Tùng nói, và cho biết công an đang tiếp tục thu thập tài liệu chứng cứ để chứng minh vi phạm của lái xe Đỗ Quý Phiến.