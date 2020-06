Vụ xe 'vua' Âu Châu: Tịch thu gần 728 tấn than và các phương tiện vận chuyển

Đối với 14 xe đầu kéo và 16 rơ mooc mà Công ty TNHH Thương mại Âu Châu thuê mướn từ 3 công ty khác, UBND tỉnh Đồng Nai coi đây "là phương tiện bị sử dụng trái phép để vi phạm hành chính thuộc trường hợp bị tịch thu để nộp ngân sách nhà nước".

Số tài sản này tương ứng với số tiền gần 14 tỉ đồng. Khi nào Công ty TNHH Thương mại Âu Châu nộp đủ số tiền này vào ngân sách nhà nước thì tiến hành trả phương tiện cho chủ sở hữu, người quản lý hoặc người sử dụng hợp pháp.

Như Thanh Niên đã đưa tin, khuya 14.4, Công an tỉnh Đồng Nai, Công an H.Nhơn Trạch (Đồng Nai) bất ngờ kiểm tra các xe đầu kéo chở than đá trên tỉnh lộ 25B (H.Nhơn Trạch) và bắt giữ 27 xe, chủ yếu là xe của Công ty TNHH thương mại Âu Châu và Công ty TNHH MTV Ngọc Minh Anh (H.Long Thành, Đồng Nai). Tổng số than trên 27 xe này gần 728 tấn.

Công an H.Nhơn Trạch xác định số than này của Công ty TNHH Hưng Nghiệp Formosa (KCN Nhơn Trạch 3), được Công ty Âu Châu ký hợp đồng vận chuyển từ cảng Phú Mỹ về kho chứa của Công ty TNHH Hưng Nghiệp Formosa nói trên.

Công an Đồng Nai xác định thời điểm vận chuyển số than trên, đoàn xe “vua” Âu Châu và các xe mà doanh nghiệp này thuê mướn đã không xuất trình được hóa đơn, chứng từ kèm theo hàng hóa nhập khẩu trên đường, không có lệnh điều động xe vận chuyển. Điều này vi phạm khoản 1, điều 3 và điểm c, khoản 1, điều 4 Thông tư liên tịch số 64/2015/TTLT-BTC-BCT-BCA-BQP ngày 8.5.2015. Vì vậy, Công an tỉnh Đồng Nai đã kiến nghị lên Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai ra quyết định tịch thu gần 728 tấn than đá của Công ty TNHH thương mại Âu Châu.