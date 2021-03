Vừa chống dịch, nhiều nơi vừa 'mở cửa' dần

Ngày 1.3, cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương đã dẫn giải 11 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép, bàn giao cho Bộ đội biên phòng Lạng Sơn để trục xuất về nước theo quy định. Theo cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương, 11 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép bị trục xuất lần này đã được cách ly đủ 14 ngày, lấy mẫu xét nghiệm và có kết quả âm tính với Covid-19.

Trước đó, ngày 8.2, Công an TP.Dĩ An (Bình Dương) tuần tra phát hiện 13 người Trung Quốc đi xe khách xuống khu vực P.Bình Thắng (TP.Dĩ An). Qua kiểm tra hành chính, toàn bộ 13 người này đều không có giấy tờ nhập cảnh hợp pháp, sau đó được đưa đến Phòng khám đa khoa khu vực An Bình (P.An Bình, TP.Dĩ An) để cách ly. Trong quá trình cách ly, 2 trong số 13 người nhập cảnh trái phép đã bỏ trốn đến nay vẫn chưa tìm được.

Đỗ Trường