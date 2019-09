Vừa thoát ngập 'lịch sử', Phú Quốc lại sạt lở bờ biển

Sạt lở nghiêm trọng ở Sóc Trăng Cũng trong sáng 1.9, Chi cục Thủy lợi tỉnh Sóc Trăng cho biết vừa có báo cáo khẩn gửi Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng kiến nghị có biện pháp khẩn cấp để khắc phục tình trạng sạt lở, sụp lún nghiêm trọng xảy ra tại chợ Cầu Lộ, xã An Hội, H.Kế Sách, Sóc Trăng. Từ tối 29.8 đến rạng sáng 1.9, trên tuyến kênh Rạch Vọp, đoạn thuộc chợ Cầu Lộ xảy ra nhiều vụ sạt lở sâu vào đất liền 10 m, chiều dài khoảng 60 m, nhấn chìm 9 căn nhà bán kiên cố cùng nhiều tài sản của bà con xuống kênh. Ngoài ra, do đoạn đường sạt lở bị chia cắt, gây khó khăn cho việc đi lại của người dân. Rất may vụ sạt lở không gây thương vong. Theo Chi cục Thủy lợi Sóc Trăng, qua khảo sát, đoạn đường trên còn có 18 căn nhà khác liền kề đang có nguy cơ xảy ra sạt lở, nếu địa phương không có biện pháp chủ động phòng chống sạt lở kịp thời. Hiện triều cường đang dâng cao nên tình hình sạt lở càng diễn biến phức tạp. Trần Thanh Phong