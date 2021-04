Vượt qua Covid-19: Cưu mang du khách quốc tế mắc kẹt

Theo thống kê của Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Quảng Nam, tính đến ngày 15.3.2021, Quảng Nam có khoảng 850 người nước ngoài đang công tác và hơn 700 du khách mắc kẹt do dịch Covid-19 (chủ yếu ở lại thành phố du lịch Hội An). Ông Nguyễn Văn Lanh, Phó chủ tịch UBND TP.Hội An, cho biết chính quyền địa phương thường xuyên rà soát, nắm bắt tình hình du khách nước ngoài lưu trú ở Hội An, số lượng luôn biến động theo thời gian. Qua khảo sát, hiện trên địa bàn TP.Hội An có ít nhất 10 cơ sở lưu trú miễn giảm phí lưu trú và các dịch vụ cho du khách mắc kẹt.