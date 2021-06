Vượt qua Covid-19: Những chiến sĩ trắng đêm ở Bắc Giang

Nằm khuất sâu trong góc phố nhỏ, các phòng xét nghiệm và những cán bộ làm công tác xét nghiệm của Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Giang (CDC Bắc Giang) những ngày qua đã phải gồng mình cùng với cả nước trong trận “chiến đấu” chống lại dịch bệnh Covid-19

Có mặt tại đây vào lúc 0 giờ, chúng tôi mới có thể cảm nhận được hết không khí làm việc căng thẳng, khẩn trương, nghiêm túc và đầy trách nhiệm của các cán bộ y tế đang phải gánh vác những trọng trách rất lớn. Họ thực sự là những người chiến sĩ thầm lặng trong trận chiến đầy cam go này.

Luôn chuẩn xác từng chi tiết

Bắc Giang với thuận lợi lớn là CDC Bắc Giang đã xây dựng hệ thống phòng xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học cấp II, cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực đạt quy chuẩn. Nhờ đó, ngay khi dịch Covid-19 bùng phát , đơn vị đã có thể bắt tay lập tức vào việc triển khai áp dụng kỹ thuật sinh học phân tử (Realtime RT-PCR) để thực hiện xét nghiệm chẩn đoán Covid -19.

Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, các cán bộ làm công tác xét nghiệm luôn phải đối mặt với rất nhiều áp lực trong công việc. Họ luôn phải trong trạng thái căng mình chạy đua với thời gian để có thể đưa ra được những kết quả xét nghiệm sớm nhất và chính xác, đáp ứng kịp thời cho công tác phòng chống dịch. Các hộp dụng cụ với đầy đủ trang thiết bị cần thiết luôn trong tư thế sẵn sàng, chỉ cần có thông báo là họ lập tức lên đường. Không quản ngày đêm, nắng mưa, mỗi người một nhiệm vụ, những mẫu bệnh phẩm nhanh chóng được lấy và chuyển về đơn vị để làm xét nghiệm.

Thạc sĩ Dương Thị Hiển, Trưởng khoa Xét nghiệm CDC Bắc Giang , cho biết: “Đây là công việc đòi hỏi độ chính xác cao. Chỉ cần lơ là một chút mà bỏ qua hoặc thao tác không chính xác, dù chỉ là một bước nhỏ trong quy trình xét nghiệm cũng sẽ làm sai lệch kết quả, rất nguy hiểm, ảnh hưởng trực tiếp đến công tác phòng chống dịch”.

Một áp lực lớn nữa đối với những cán bộ làm công tác xét nghiệm Covid-19, là phải làm việc trong môi trường tiềm ẩn nhiều nguy cơ do tiếp xúc trực tiếp với các đối tượng và các mẫu bệnh phẩm. Do đó, những cán bộ làm xét nghiệm yêu cầu phải có kinh nghiệm vững vàng, thành thạo, được trang bị đầy đủ các phương tiện phòng hộ cá nhân, cũng như tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về an toàn sinh học.

Đáp ứng được yêu cầu cấp bách

Từ khi thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh Covid-19, khoa Xét nghiệm của CDC Bắc Giang luôn phải huy động toàn bộ nhân lực làm việc với cường độ cao nhất để vừa đáp ứng được kịp thời công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 , vừa đảm bảo được các nhiệm vụ chuyên môn khác của khoa. Nhờ sự đoàn kết cùng những nỗ lực, cố gắng và trách nhiệm, các cán bộ khoa đã phối hợp nhịp nhàng, từng bước khắc phục khó khăn để đáp ứng được yêu cầu cấp bách trong công tác phòng chống dịch bệnh như hiện nay.

Do nguồn nhân lực ít mà khối lượng công việc lớn nên đội ngũ cán bộ phải làm việc liên tục mà không có sự phân ca. Vào những thời điểm dịch bùng phát mạnh, lan vào khu công nghiệp, đặc biệt xuất hiện các ca bệnh dương tính trên địa bàn tỉnh, các phòng xét nghiệm luôn trong trạng thái sáng đèn bất kể ngày đêm, máy móc và các phương tiện hoạt động liên tục, không ngừng nghỉ phút nào.

Để đáp ứng được yêu cầu công việc, các cán bộ phải làm việc liên tục không có ngày nghỉ, thậm chí làm việc xuyên trưa và đến 23 giờ đêm mới nghỉ. Riêng bộ phận chạy máy phải làm việc 24/24 giờ. Trắng đêm trong phòng xét nghiệm, sáng hôm sau họ lại bắt nhịp với guồng quay mới.

Thầm lặng hy sinh

Việc ăn uống, nghỉ ngơi chỉ diễn ra trong chốc lát. Công việc đòi hỏi sự tỉ mỉ và thận trọng nên dù mỗi lần phải ở trong phòng xét nghiệm liên tục nhiều tiếng đồng hồ với bộ quần áo bảo hộ kín mít, nhưng các cán bộ xét nghiệm luôn tập trung cao độ để có kết quả nhanh nhất, chính xác nhất. Trong số họ đa phần đều là cán bộ nữ, các con còn rất nhỏ, thậm chí có bé chưa đầy 7 tháng tuổi. Chị Bùi Thị Thanh Vân chia sẻ: “Em phải tranh thủ giờ nghỉ ít ỏi vội vàng về cho bé bú. Trông bé tội lắm, thấy mẹ mắt cứ ngơ ngác nhìn mãi như rất lạ vì mẹ đi suốt”.

Thực sự rất xúc động khi tận mắt chứng kiến hình ảnh người chồng hằng ngày lặng lẽ mang cơm vào cho vợ, hay nhiều lúc các cán bộ phải vội vàng ăn hộp mì tôm để kịp trở lại công việc. Tham gia vào cuộc chiến này, tất cả họ đã không quản ngại khó khăn, áp lực và hy sinh. Nhưng rất may mắn là gia đình luôn thấu hiểu, cảm thông và chia sẻ, động viên. Bởi vậy, dù phải làm việc trong điều kiện đầy áp lực và vất vả, họ vẫn luôn giữ tinh thần lạc quan, nhiệt huyết, tin tưởng chúng ta sẽ thành công và chiến thắng trong trận chiến này.