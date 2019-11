Xã buông lỏng để 130 ha đất công bị lấn chiếm

Đề nghị công an lập chuyên án xử lý



Theo ông Khanh, trong thời gian gần đây, lợi dụng tình hình thị trường bất động sản có những biến động, trên địa bàn huyện có nhiều người, băng nhóm đến mua bán, chuyển nhượng đất công bằng giấy tay, lấn chiếm đất, phân lô và xây dựng công trình trên đất. Ngoài ra, nhiều trường hợp đã bị UBND huyện xử lý trước đây tiếp tục mua bán, sang nhượng trái phép, lợi dụng chính sách đo đạc lại bản đồ của nhà nước để cắm cọc, phân lô, đo đạc đất công. Nhiều trường hợp còn đe dọa, manh động chống lại cán bộ, công chức làm nhiệm vụ gây tâm lý bất an cho lực lượng. UBND H.Xuyên Mộc đề nghị UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu chỉ đạo sở, ngành phối hợp, hỗ trợ địa phương xử lý dứt điểm các vụ việc lấn chiếm đất công trước đây và những trường hợp mới phát sinh để xây dựng nhà ở, phân lô trên đất công. Ông Khanh cũng đề nghị UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu chỉ đạo công an tỉnh phối hợp công an H.Xuyên Mộc lập chuyên án, tổ chức nắm tình hình, điều tra xử lý các băng nhóm, đối tượng cầm đầu, tổ chức, cá nhân chiếm đất công để xem xét xử lý hình sự. Liên quan việc lấn chiếm đất công trên địa bàn, ngày 6.11, ông Nguyễn Quốc Khanh, Phó chủ tịch UBND H.Xuyên Mộc, có văn bản gửi UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu kiến nghị chỉ đạo hỗ trợ để xử lý.