Xác minh 7 người từ Trung Quốc nhập cảnh về Bình Dương không báo địa phương

Trước đó, Chủ tịch UBND huyện Phú Giáo có văn bản khẩn yêu cầu các cơ quan chức năng xác minh 7 trường hợp từ Trung Quốc về Bình Dương. Ngoài ra, UBND huyện Phú Giáo cũng yêu cầu xác minh nhân thân 7 trường hợp nói trên ở đâu, làm gì và đã tiếp xúc với những ai...

Triệu chứng nhiễm virus corona có gì khác với cảm sốt thường | Bác sĩ Chợ Rẫy giải đáp

Qua xác minh, Công an xã An Thái cho biết đó là trường hợp của bà N.T.T.T. (43 tuổi, quê Thái Bình) có hộ khẩu tại xã An Thái nhưng chỗ ở hiện nay ở phường Tân An (thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương).

Ngày 15.1, bà T. cùng với mẹ ruột (hộ khẩu xã An Thái, huyện Phú Giáo), chồng bà T., 2 con nhỏ và 2 người em chồng bà T. (cùng có quốc tịch Trung Quốc ) về tỉnh Quế Châu (Trung Quốc) ăn Tết. Ngày 31.1, bà T. cùng với 6 người kể trên nhập cảnh về Việt Nam qua Cửa khẩu hàng không Tân Sơn Nhất

Sau khi về Bình Dương, bà T. cùng với chồng và 2 con nhỏ về nhà riêng ở phường Tân An (thành phố Thủ Dầu Một) sinh sống. Còn mẹ của bà T. thì về xã Thanh Tuyền (huyện Dầu Tiếng, Bình Dương) sinh sống. Hai người em chồng bà T. về làm việc tại Khu công nghiệp Rạch Bắp (thị xã Bến Cát, Bình Dương) làm việc.

Sân bay Tân Sơn Nhất đo thân nhiệt tất cả hành khách vì virus corona

Hiện Trung tâm Y tế thành phố Thủ Dầu Một và thị xã Bến Cát đang xác minh làm rõ 7 người về từ Trung Quốc kể trên đã làm gì và đã tiếp xúc với những ai trong thời gian qua.