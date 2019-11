Xe máy chặn xe khách giường nằm, bị kéo lê gần 1 km, cả 2 xe phát cháy

Cũng theo tài xế Lân, sau đó, 2 xe khách đã ép xe ben. Xe ben bị người đi trên 2 xe khách giường nằm dùng gậy và đá đập vỡ kiếng và làm móp đầu xe.

Tài xế Lân điều khiển xe ben bỏ chạy về tới khu vực ngã tư Đồng Xoài đổ hàng, rồi gọi một thanh niên tên Anh (27 tuổi, người nhà của tài xế Lân) điều khiển xe máy BS 93P1 - 718.20 truy đuổi 2 xe khách đang chạy lên hướng tỉnh Đắk Nông.

Rất may sự việc không gây thiệt hại về người

Khi thấy xe khách giường nằm BS 69B - 003.67 đang dừng mua vé ở trạm thu phí số 2 (thuộc xã Đồng Tiến, H.Đồng Phú), nam thanh niên tên Anh chạy lên chặn xe máy trước đầu xe khách giường nằm, yêu cầu tài xế xuống xe.

Thông tin ban đầu, tài xế xe khách giường nằm vẫn điều khiển xe chạy đi, kéo lê xe máy dưới gầm gần 1 km thì xe máy bất ngờ bốc cháy, gây cháy lan lên phía trên xe khách giường nằm. Hàng chục hành khách trên xe khách hoảng loạn kêu cứu.

Người dân địa phương phát hiện sự việc nhanh chóng hỗ trợ dập lửa, đồng thời cùng hành khách trên xe khách giường nằm dùng các vật cứng đập vỡ kính cửa sổ thoát ra ngoài.

Vụ cháy khiến một phần đuôi xe máy bị thiêu rụi, xe khách bị cháy xém phần hông và đầu bên phải. Ngoài ra, gần như toàn bộ phần cửa kiếng của xe khách giường nằm bị vỡ nát do người dân và hành khách đập kính để thoát ra ngoài.

Công an H.Đồng Phú và Công an xã Đồng Tiến nhanh chóng có mặt tại hiện trường, khám nghiệm hiện trường, đồng thời mời các tài xế liên quan về trụ sở công an lập biên bản điều tra , xử lý.