Xem người nhập cảnh đến hoặc đi qua Hồ Bắc, Trung Quốc 'như nhiễm bệnh'

Ngày 5.2, UBND TP. Đà Nẵng ban hành văn bản chỉ đạo gửi các ngành và các đơn vị liên quan chỉ đạo công tác phòng chống dịch bệnh viên đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra , trong đó chỉ đạo thực hiện việc cách ly phòng chống dịch đối với các trường hợp nhập cảnh, kể cả người nước ngoài nhập cảnh đến từ hoặc đi qua 31/31 tỉnh, TP của Trung Quốc trong vòng 14 ngày qua.

Cụ thể, đối với các trường hợp nghi nhiễm virus Corona, UBND TP giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan lập tức cách ly tuyệt đối tại các cơ sở y tế.

Đối với những người nhập cảnh đến từ hoặc đi qua tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc), phải coi như trường hợp nhiễm bệnh và tiến hành khoanh vùng cách ly ngay tại cơ sở đã được chuẩn bị điều kiện cách ly theo quy định; áp dụng các biện pháp tuyệt đối không để lây nhiễm trong các cơ sở cách ly.

UBND TP giao Công an TP chủ trì, phối hợp với Sở Du lịch lập danh sách đối với khách lưu trú, tổng hợp cùng với danh sách các đối tượng theo lao động của Sở LĐ-TB-XH, Sở GD-ĐT, Sở Ngoại vụ, UBND các quận, huyện và các đơn vị chức năng liên quan để thực hiện việc cách ly như trên. Các đơn vị gửi danh sách về Công an TP chậm nhất vào 10 giờ ngày 6.2.

Bên cạnh đó, giao Công an TP chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, Sở LĐ-TB-XH, Sở Du lịch tham mưu cho TP chọn một số địa điểm để làm cơ sở cách ly.

Các địa điểm đề xuất chọn được sắp xếp theo thứ tự ưu tiên để đưa vào sử dụng phù hợp với số lượng đối tượng cần cách ly. Một số địa điểm được lưu ý, như: Bệnh viện 199 của Bộ Công an, Nhà khách Công an TP (Khách sạn Phước Mỹ An), Trung tâm Điều dưỡng người có công với cách mạng khu vực miền Trung và một số khách sạn có khoảng cách hợp lý với các khu dân cư chung quanh...

Trên cơ sở danh sách địa điểm được chọn, Sở Y tế hướng dẫn về chuẩn bị điều kiện cách ly cũng như quy trình cách ly theo quy định.

Đối với các trường hợp khác nghi nhiễm virus Corona thực hiện cách ly tại nhà hoặc cơ sở lưu trú dưới sự giám sát chặt chẽ của các cơ quan chức năng; kiên quyết không để các trường hợp này ra khỏi nhà hoặc cơ sở lưu trú và tiếp xúc với người xung quanh.