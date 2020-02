'Vì sức khỏe cộng đồng', 4 quán cà phê ‘từ chối khéo’ khách Trung Quốc

Ngày 5.2, ông Nguyễn Văn Lanh, Trưởng phòng Văn hóa Thông tin TP.Hội An cho biết, TP.Hội An vừa ra thông báo về việc phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra.

Theo ông Lanh, trong thông báo đưa ra, UBND TP.Hội An đề nghị các cơ sở lưu trú trên địa bàn tuyệt đối không nên có thái độ ứng xử, phân biệt, từ chối phục vụ khách du lịch, nhất là đối với khách Trung Quốc.

Cũng theo ông Lanh, trước đó, Phòng Văn hóa Thông tin TP.Hội An, đi kiểm tra và phát hiện 4 cơ sở kinh doanh là các quán cà phê, cửa hàng có hành động treo thông báo từ chối khéo không đón tiếp khách Trung Quốc. Ngành chức năng TP.Hội An đã tiến hành vận động, giải thích cho các cơ sở kinh doanh này về việc hành động trên là vi phạm pháp luật. Sau đó, các cơ sở nói trên đã tiến hành tháo dỡ thông báo.

Tấm biển một cơ sở kinh doanh ở Hội An treo lên để từ chối khéo khách Trung Quốc vì lo sợ virus Corona trước đó đã bị tháo dỡ xuống ẢNH: N.THỊNH

Ông Lanh cũng cho rằng, đối với các doanh nghiệp, cơ sở lưu trú thì Phòng Văn hóa Thông tin đã hướng dẫn là không được từ chối khách Trung Quốc. Khi có khách Trung Quốc đến, phải tìm mọi cách khéo léo, xem xét từng trường hợp cụ thể, vì không phải mọi khách Trung Quốc đều mang mầm bệnh.

“Chủ trương của TP là không phân biệt. Yêu cầu các doanh nghiệp lưu trú hướng dẫn, vận động khách du lịch Trung Quốc sử dụng các biện pháp phòng tránh như tiệt trùng, rửa tay bằng hóa chất thông dụng và giới thiệu đến các cơ sở y tế để kiểm tra”, ông Lanh nói.

Trước đó, trả lời PV Thanh Niên, ông Nguyễn Văn Sơn, Phó chủ tịch UBND TP.Hội An khẳng định nếu phát hiện các trường hợp mà có biểu hiện, hành vi kỳ thị khách Trung Quốc thì TP sẽ lên án và có biện pháp xử lý nghiêm. Đối với nhà hàng, khách sạn mà có đầy đủ chứng cứ từ chối không đón khách Trung Quốc và phân biệt đối xử thì TP sẽ đình chỉ hoạt động kinh doanh.

Ông Sơn cũng cho rằng, việc từ chối khách Trung Quốc là không nhân văn và đi trái ngược với đề án mà TP.Hội An đã đặt ra: “Hội An - Nhân tình thuần hậu."