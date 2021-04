Xét xử đại án Gang thép Thái Nguyên: Đề nghị mức án 19 bị cáo

Theo đó, cơ quan công tố đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Trần Trọng Mừng, cựu Tổng giám đốc TISCO mức án 10 - 11 năm tù; Trần Văn Khâm, cựu Chủ tịch kiêm Giám đốc TISCO 9 - 10 năm tù, cùng về tội “vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản gây thất thoát lãng phí”. Đây được coi là 2 bị cáo đầu vụ, trong đó Mừng được xác định là người có vai trò chính, tổ chức thực hiện hành vi phạm tội; Khâm là người tổ chức thực hiện hành vi phạm tội.

Cũng với tội danh này, nhiều bị cáo khác nguyên là phó tổng giám đốc, trưởng ban quản lý dự án của TISCO bị đề nghị mức án cao nhất từ 8 - 9 năm tù, thấp nhất từ 5 - 6 năm tù. Bị cáo Mai Văn Tinh, cựu Chủ tịch HĐQT Tổng công ty thép Việt Nam (VNS) bị đề nghị 6 - 7 năm tù. Bị cáo duy nhất trong số 19 bị cáo của vụ án được xét xử vắng mặt là Đậu Văn Hùng, nguyên Tổng giám đốc VNS, bị đề nghị mức án từ 3 - 4 năm tù. Theo VKS, bị cáo Hùng đang điều trị bệnh mất trí nhớ tại Bệnh viện tâm thần TP.HCM và có đơn xin được xử vắng mặt.

5 bị cáo trong nhóm tội danh “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” bị đề nghị mức án cao nhất là 3 - 4 năm tù, thấp nhất 12 - 18 tháng tù.

Theo đại diện VKS, dự án mở rộng sản xuất giai đoạn 2 do TISCO làm chủ đầu tư, HĐQT VNS chỉ đạo, kiểm soát đầu tư. Tuy nhiên, 19 bị cáo là lãnh đạo, cán bộ tại TISCO và VNS đã không thực hiện đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và ngược lại còn mắc nhiều sai phạm trong thực hiện nhiệm vụ được giao, dẫn đến không hoàn thành công việc, đồng thời gây thất thoát, lãng phí nghiêm trọng

Từ năm 2008, MCC rút hết nhân lực về nước và nhiều lần đề nghị tăng giá hợp đồng. Chiếu theo điều khoản của hợp đồng, các bị cáo Mừng, Khâm, Tinh, Hùng có thẩm quyền yêu cầu xem xét, chỉ đạo dừng, chấm dứt hợp đồng, thu hồi tiền tạm ứng và báo cáo việc hủy đấu thầu với nhà thầu Trung Quốc, nhưng các bị cáo lại chấp thuận yêu cầu tăng giá của MCC.

Các lãnh đạo VNS và TISCO còn có những chủ trương, chỉ đạo và quyết định điều chỉnh đơn giá phần C (xây lắp) và giới thiệu Tổng công ty xây dựng Công nghiệp Việt Nam (VINAINCON) làm nhà thầu phụ. Phần C cũng bị chuyển từ hợp đồng trọn gói sang hợp đồng theo đơn giá. Đến năm 2011, VINAINCON dừng thi công do không đủ năng lực nên dự án của TISCO bị tạm dừng đến nay. Việc này khiến dự án phát sinh lãi vay, gây thiệt hại 830 tỉ đồng. “Hành vi của các bị cáo đã vi phạm quy định về luật Đấu thầu, đã phá vỡ nguyên tắc trọn gói của hợp đồng EPC, khi nhà thầu phụ không hoàn thành thì không ràng buộc được trách nhiệm của MCC”, VKS nhận định.