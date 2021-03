Xét xử nam tiếp viên VNA làm lây lan dịch bệnh

Sáng nay (30.3), bị cáo Dương Tấn Hậu (28 tuổi, được tại ngoại), nam tiếp viên của Vietnam Airlines (VNA), đã đến tòa trong phiên xét xử sơ thẩm do TAND TP.HCM xét xử bị cáo về tội “ làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người ” theo điều 240 bộ luật Hình sự (BLHS).

Cáo trạng cũng nhận định hành vi phạm tội của Dương Tấn Hậu là nghiêm trọng, gây nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến sự an toàn về tính mạng, sức khoẻ của cộng đồng và xã hội, do đó, cần phải được xử lý nghiêm mới có tác dụng giáo dục đối với bị can và răn đe, phòng ngừa chung.