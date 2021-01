Xét xử Phạm Chí Dũng và đồng phạm chống Nhà nước

Sáng nay (5.1), TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm vụ án “làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam”, đối với Phạm Chí Dũng và đồng phạm, theo khoản 2 Điều 117 bộ luật Hình sự năm 2015, khung hình phạt từ 10 năm – 20 năm tù.

Đối với bị cáo Phạm Chí Dũng, năm 2012, bị Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.HCM bắt, khởi tố về tội "hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân" . Đến tháng 2.2013, vụ án được đình chỉ điều tra do không cần thiết phải truy cứu trách nhiệm hình sự.