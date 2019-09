Xét xử trùm gỗ lậu Phượng 'râu' cùng 24 bị cáo

"Bồi dưỡng" cán bộ, vận chuyển gỗ lậu "khủng" Ngày 17.9, TAND tỉnh Đắk Nông tiến hành xét xử sơ thẩm 25 bị cáo trong đường dây khai thác, kinh doanh gỗ lậu của Phan Hữu Phượng (còn gọi Phượng “râu”, 52 tuổi, trú H.Cư Jút, Đắk Nông) về các tội vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản; đưa, nhận hối lộ; lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Ngày 8.3.2017, Hạt Kiểm lâm H.Buôn Đôn (Đắk Lắk), VQG Yók Đôn và Đồn biên phòng 747 được giao nhiệm vụ đóng dấu búa kiểm lâm số gỗ Nguyễn Thành Kiệt và Phan Hữu Phượng trúng đấu giá. Biết tin này, Phượng "râu" giao Nguyễn Hoàng Trang (trú Khánh Hòa) liên hệ đưa 120 triệu đồng cho Hạt Kiểm lâm H.Buôn Đôn để "bồi dưỡng" lực lượng làm nhiệm vụ.

3 gỗ các loại; trong đó, gỗ hợp pháp là 531 m3, gỗ bất hợp pháp hơn 918 m3. Từ tháng 4.2017 - 4.2018, lợi dụng việc vận chuyển gỗ đấu giá, Phượng "râu" còn tổ chức khai thác trái phép 43 cây gỗ các loại trong lâm phần do VQG Yók Đôn quản lý và thu mua thêm gỗ bất hợp pháp trong khu vực. Phượng "râu" giao cho em trai là Phan Hữu Quyền (44 tuổi) và Lê Văn Chinh (50 tuổi, trú H.Cư Jút) trực tiếp chỉ đạo việc khai thác trái phép và mua gỗ lậu này. Căn cứ sổ ghi chép và dữ liệu trong máy tính của Trang, Phượng "râu" cùng đồng phạm đã vận chuyển hơn 1.400 mgỗ các loại; trong đó, gỗ hợp pháp là 531 m, gỗ bất hợp pháp hơn 918 m

Ngày 27.4.2018, 2 xe chở gỗ bất hợp pháp của Phượng "râu" về kho xưởng ở H.Cư Jút bị lực lượng Bộ Công an và Công an tỉnh Đắk Nông phối hợp bắt giữ, với tang vật hơn 44 m3 gỗ các loại. Mở rộng kiểm tra, khám xét trên địa bàn H.Cư Jút, cơ quan chức năng còn thu giữ hơn 534 m3 gỗ bất hợp pháp do Phượng "râu" cùng đồng phạm khai thác, thu mua trái phép.

Cáo trạng cũng xác định, để vận chuyển trót lọt gỗ lậu từ khu vực VQG Yók Đôn về H.Cư Jút (Đắk Nông), Phượng "râu" và đồng phạm hối lộ cho nhiều cán bộ với số tiền hơn 282 triệu đồng.

Hàng loạt cán bộ hầu tòa

Tại phiên tòa sơ thẩm, Phan Hữu Phượng, Nguyễn Thành Kiệt, Nguyễn Hoàng Trang bị truy tố về tội "vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản" và tội "đưa hối lộ".

15 bị cáo khác bị truy tố về tội "vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản".

Bị cáo Lê Quang Thái (nguyên cán bộ Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Nông), Nguyễn Tấn Bình (cán bộ kiểm lâm VQG Yók Đôn), Nguyễn Lợi, Bùi Đăng Hiệp, Phạm Văn Hồng (cùng nguyên cán bộ Công ty lâm nghiệp Đắk Wil, Đắk Nông) bị truy tố về tội "nhận hối lộ"; Bùi Văn Khang và Hà Thăng Long (nguyên cán bộ Hạt Kiểm lâm H.Buôn Đôn, Đắk Lắk) bị truy tố về tội "lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".