Xóa 'luật ngầm' ở Bến xe buýt Q.8: Xử lý nghiêm, không để tái diễn

Để tình trạng băng nhóm “giang hồ” cát cứ trước cổng Bến xe buýt Q.8 (TP.HCM) thu tiền của người dân mà Báo Thanh Niên phản ánh, ông Võ Trọng Nhân, Phó giám đốc Trung tâm quản lý giao thông công cộng TP.HCM, cho rằng đơn vị quản lý bến xe chưa làm hết trách nhiệm, chưa quản lý chặt.

Lo ngại chuyện “giang hồ” cát cứ 3 năm nhưng không được xử lý

Sau loạt bài Xóa “luật ngầm” ở Bến xe buýt Q.8 được đăng tải, ngày 14.10, Công an Q.8 đã có công văn gửi UBND Q.8 báo cáo về việc xử lý nhóm đối tượng nghi vấn hoạt động cưỡng đoạt tài sản tại Bến xe (BX) buýt Q.8.

Công văn nêu rõ, ngày 10.10, Công an Q.8 nhận được thông tin từ phóng viên Thanh Niên cung cấp về việc nhóm đối tượng có nghi vấn hoạt động “cưỡng đoạt tài sản” trước cổng ra vào BX buýt Q.8 nên đã tiếp nhận thông tin, xác minh, nắm tình hình. Trưa 11.10, Đội CSĐTTP về TTXH kết hợp với Công an P.5, Q.8 kiểm tra hành chính tại cổng ra vào BX buýt Q.8, phát hiện 2 nhóm gồm 6 đối tượng có hành vi thu phí bốc xếp, trông giữ hàng hóa gửi qua xe buýt tuyến Q.8 - Long An - Tiền Giang.

Cụ thể, tại cổng vào BX là nhóm đối tượng gồm Trịnh Quốc Kiệt (ngụ Q.Thủ Đức), Đặng Ngọc Tùng và Lê Trung Hiếu (cùng ngụ Q.8); còn tại cổng ra của BX thì có nhóm đối tượng gồm Tô Văn Lộc và Dương Hoàng Trăng (cùng ngụ H.Bình Chánh), Võ Văn Châu (ngụ Q.8).

Quá trình đấu tranh làm rõ, các đối tượng khai nhận, lợi dụng Sở GTVT TP.HCM quy định xe buýt không được vận chuyển hàng hóa cồng kềnh, hôi tanh, lây nhiễm, gia súc gia cầm vào trong khu vực BX. Trong khi đó, nhu cầu thực tế của người dân là muốn gửi hàng hóa thông qua xe buýt nên các đối tượng móc nối với một số tài xế xe buýt để bốc xếp, giữ hàng hóa thu phí từ 5.000 - 15.000 đồng trước cổng BX buýt Q.8. Do tâm lý của nhà xe và khách hàng ngại va chạm nên đồng ý với nhóm này hoạt động với hình thức nêu trên từ đầu năm 2018 đến nay.

Nhóm Tô Văn Lộc trấn giữ trước cổng Bến xe buýt Q.8 trước lúc Công an Q.8 đưa về trụ sở làm việc

Từ kết quả điều tra ban đầu, Công an Q.8 nhận thấy các đối tượng lợi dụng việc cấm xe buýt vận tải hành khách vận chuyển hàng hóa nên thông đồng với chủ xe lập chốt giữ hàng hóa và bốc xếp hàng tự ý thu phí trước cổng ra vào BX. Đơn vị này cho hay, 3 người gửi hàng hóa có đơn gửi Báo Thanh Niên đang ở tỉnh nên công an tiếp tục mời làm việc để làm rõ nội dung trong đơn tố cáo. Do đó, Công an Q.8 sẽ tiếp tục xác minh làm rõ có hành vi cưỡng đoạt tài sản hay không để xử lý theo quy định của pháp luật.

Ông Võ Trọng Nhân nhìn nhận, trên thực tế và tư liệu của Thanh Niên thu thập được, có 2 nhóm “giang hồ” chặn 2 đầu bến để thu phí từ 5.000 - 10.000 đồng người dân vào gửi đồ hoặc lấy đồ trong BX buýt. Điều đáng lo ngại là nhóm “giang hồ” cát cứ khoảng 3 năm nhưng không được xử lý dứt điểm khiến nhiều chủ xe bức xúc.

Điều tra dấu hiệu vi phạm

Theo lãnh đạo UBND Q.8, sau khi báo đăng, UBND Q.8 đã chỉ đạo Công an Q.8 nhanh chóng vào cuộc điều tra, làm rõ dấu hiệu vi phạm của các đối tượng thu phí nhận giữ và bốc xếp hàng hóa ở cổng ra và cổng vào BX buýt Q.8. Quan điểm của UBND Q.8 là xử lý nghiêm các hành vi vi phạm tại khu vực BX. Bên cạnh đó, chính quyền Q.8 cũng yêu cầu công an tăng cường tuần tra, phối hợp đơn vị quản lý BX buýt Q.8 nắm bắt thông tin kịp thời, đảm bảo an ninh trật tự (ANTT), không để tái diễn những sự việc tương tự.

Thế nhưng, ông Hồ Quý Vinh, Phó trưởng ban Quản lý bến bãi thuộc Trung tâm giao thông công cộng TP.HCM, khẳng định trong phạm vi BX buýt Q.8 không có “giang hồ” hoặc bất kỳ ai đứng ra thu tiền gửi đồ của người dân, hành khách hoặc chủ phương tiện, những đối tượng này hoạt động bên ngoài BX. Tuy nhiên, khi PV Thanh Niên đưa ra bằng chứng cho thấy nhóm “giang hồ” có thời điểm vào BX thu tiền thì ông Lê Mộng Hùng, Trưởng BX buýt Q.8, phân trần rằng BX chỉ có một bảo vệ nên không thể quán xuyến hết; canh giữ đầu này thì nhóm “giang hồ” thu phía còn lại.

Công an Q.8 đang yêu cầu Đặng Ngọc Tùng (47 tuổi) lăn dấu vân tay ẢNH: TRÁC RIN

Cũng tại buổi làm việc, PV Thanh Niên đã chỉ ra thực tế trong quá trình thâm nhập bị nhóm “giang hồ” thu tiền gửi đồ đã trình báo, sau đó ông Lê Mộng Hùng lại hướng dẫn liên hệ chính quyền địa phương xử lý.

Về vấn đề này, ông Võ Trọng Nhân cho rằng đơn vị quản lý BX chưa làm hết trách nhiệm, bên cạnh việc hướng dẫn người dân trình báo công an thì BX cũng cần phải báo cáo lên trung tâm để phối hợp xử lý. Để xảy ra tình trạng một số người lạ chặn cổng thu tiền của người dân, thậm chí là vào trong chốt bảo vệ bỏ trống để thu tiền, ông Nhân thẳng thắn thừa nhận công tác quản lý bến bãi tại BX buýt Q.8 trong thời gian qua chưa chặt chẽ.

Đưa ra nhiều giải pháp khắc phục

Ông Hồ Quý Vinh cho hay trước khi báo đăng đã nhận được báo cáo của BX và gửi công văn đề nghị địa phương kiểm tra, chấn chỉnh. Hiện các BX đều ký kết quy chế phối hợp với UBND và công an địa phương để hỗ trợ giữ gìn ANTT. Theo đó, khi phát hiện hoặc nhận được trình báo của tài xế, tiếp viên sẽ phối hợp với địa phương bằng điện thoại hoặc văn bản.

Về giải pháp, ông Võ Trọng Nhân cho biết sẽ mời các doanh nghiệp vận tải lên trao đổi, lắng nghe những bất cập trong thời gian qua, đồng thời đề nghị phản ánh ngay cho trung tâm khi gặp những sự việc tương tự. Bên cạnh đó, trung tâm sẽ chấn chỉnh lại công tác vận chuyển hàng hóa trên xe buýt thông qua theo dõi lộ trình xe buýt bằng hệ thống định vị GPS và camera hành trình. Giải pháp trước mắt sẽ gắn 2 camera quan sát 2 cổng BX hướng ra bên ngoài để theo dõi, ngăn chặn và xử lý các tình huống mất ANTT. Ngoài ra, trung tâm cũng sẽ cùng chính quyền địa phương tăng cường công tác phối hợp, xử lý nhanh các tình huống thông qua điện thoại, văn bản để giữ gìn trật tự quanh BX.

Trước thực tế người dân có nhu cầu vận chuyển hàng hóa nhỏ trên xe buýt, ông Nhân cho hay sẽ ghi nhận các ý kiến của doanh nghiệp và tham mưu cho Sở GTVT các giải pháp nhằm giải quyết nhu cầu trên cơ sở quy định pháp luật.