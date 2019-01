Xử lý trưởng công an phường không phối hợp xử lý tội phạm

Ngày 10.1, tại buổi thưởng nóng 3 tổ công tác lực lượng 911 Công an TP.Đà Nẵng, thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an TP, khẳng định sẽ xử lý nghiêm trung tá Nguyễn Văn Hòa, Trưởng công an P.Vĩnh Trung (Q.Thanh Khê).

Trước đó, đêm 31.12.2018, khi lực lượng 911 xử lý, dẫn giải nghi phạm đến công an phường thì ông Hòa đã mặc quần xà lỏn và không phối hợp để tiếp nhận.

Giám đốc Công an TP.Đà Nẵng đã có văn bản yêu cầu Trưởng công an Q.Thanh Khê tổ chức kiểm điểm ngay trong chiều 10.1, báo cáo Giám đốc Công an TP sáng nay (11.1) để Thường vụ Công an TP họp xử lý.