Xử nghiêm vụ chưa xét nghiệm nhưng có phiếu kết quả âm tính Covid-19

Như Thanh Niên thông tin, một nữ công nhân làm việc tại Công ty F. trong KCN Tân Hương (H.Châu Thành, Tiền Giang) có giấy test nhanh âm tính với Covid-19 nhưng người này cho biết chưa từng được nhân viên y tế lấy mẫu phẩm xét nghiệm. Theo nữ công nhân thông tin đến báo chí, hôm 7.7 chị cùng đồng nghiệp làm việc tại một xưởng trong công ty thì được tổ trưởng đến phát một tờ phiếu kết quả xét nghiệm nhanh âm tính với Covid-19. Theo báo cáo của Công ty F., trước đó có chuyển danh sách 100% người trong công ty đi test nhanh Covid-19 tại phòng khám của Công ty CP Bệnh viện (BV) Mỹ Hạnh (ấp Mới 2, xã Mỹ Hạnh Nam, H.Đức Hòa, Long An). Các nhân viên BV đã xử lý danh sách và in hàng loạt nên chuyển trả kết quả có sự nhầm lẫn đáng tiếc xảy ra. Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An đang phối hợp Công an tỉnh Tiền Giang xác minh, làm rõ vụ việc.