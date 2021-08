Xuất cấp gạo cứu đói cho 8,6 triệu người dân tại 24 địa phương

Ngày 20.8, Thủ tướng đã quyết định xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho các tỉnh, TP để hỗ trợ người dân gặp khó khăn do Covid-19.

Theo đó, Bộ Tài chính xuất cấp không thu tiền 130.175 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho 24 tỉnh, TP trực thuộc T.Ư để hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19 , gồm: Đắk Lắk, Đắk Nông, Đồng Tháp, Tây Ninh, Cà Mau, Vĩnh Long, Long An, Kiên Giang, Trà Vinh, Khánh Hòa, Bến Tre, Bình Định, An Giang, Nghệ An, Tiền Giang, Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu, Phú Yên, Đà Nẵng, Cần Thơ, Bình Thuận , Ninh Thuận, Bình Dương và TP.HCM . Trong đó, 2 địa phương có số lượng người lao động nhập cư đông được hỗ trợ gạo với số lượng lớn là TP.HCM với 71.104 tấn, Bình Dương 11.325 tấn. Quyết định nêu rõ, sau khi thực hiện nếu vẫn còn khó khăn, UBND các tỉnh, TP nêu trên báo cáo Bộ LĐ-TB-XH, Bộ Tài chính để trình Thủ tướng xem xét tiếp tục hỗ trợ.