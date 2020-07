Xuất khẩu lao động 6 tháng đầu năm giảm 40%

“Kết nối mạng xã hội - Bình yên cho mỗi gia đình” là mô hình do Công an tỉnh Đắk Lắk đang triển khai hiệu quả, thu hút sự đóng góp của người dân trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc