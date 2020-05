Ý thức phòng dịch bị buông lỏng

Đà Nẵng: Ít du khách, dễ thực hiện giãn cách Ghi nhận tại TP.Đà Nẵng, khu vực trung tâm TP vắng hơn bình thường do người dân tranh thủ về quê sau thời gian cách ly xã hội. Nhiều điểm du lịch như Bà Nà Hills, khu di tích thắng cảnh Ngũ Hành Sơn... cũng khá vắng khách. Theo Sở Du lịch, lượng khách tham quan dịp lễ 30.4 - 1.5 kéo dài 4 ngày tại Đà Nẵng ước đạt 5.800 lượt, giảm 98,5% so với cùng kỳ năm 2019. Chỉ có 150/968 cơ sở lưu trú hoạt động, các hàng quán khu vực du lịch như biển Đà Nẵng cũng đóng cửa phần lớn. Do ít du khách nên dễ thực hiện giãn cách, đặc biệt các lực lượng chức năng thường xuyên túc trực, yêu cầu mang khẩu trang, rửa tay, sát khuẩn, đo thân nhiệt tại các địa điểm tham quan.