Thường trực Ban bí thư đề nghị tỉnh ủy phải đề ra giải pháp thiết thực, phấn đấu thực hiện mục tiêu Yên Bái trở thành tỉnh khá vào năm 2025; nằm trong nhóm tỉnh phát triển hàng đầu của vùng trung du và miền núi phía Bắc vào năm 2030.

"Trước hết, tỉnh phải huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, nhất là nguồn lực nội sinh để xây dựng tỉnh theo hướng "phát triển xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc", ông Vượng gợi ý và cho rằng, Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần đầu tiên đưa chỉ số hạnh phúc vào báo cáo chính trị "là điểm đặc sắc của Yên Bái".

Từ đó, ông Vượng cho rằng, Yên Bái cần tiếp tục cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng phát triển xanh, phù hợp với tiềm năng, thế mạnh của tỉnh.

"Phải tăng cường củng cố quốc phòng an ninh, giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; đảm bảo an ninh dân tộc, tôn giáo, nông thôn, an ninh mạng, trấn áp hiệu quả các loại tội phạm...", Thường trực Ban Bí thư nói, thêm rằng, Yên Bái cần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, xây dựng hệ thống chính trị các cấp trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.