Yêu cầu chấn chỉnh việc bàn giao người trở về địa phương sau cách ly tập trung

Kiểm tra cơ sở cách ly tập trung 15 ngày/lần BCĐ quốc gia đề nghị BCĐ các tỉnh, thành phố thường xuyên kiểm tra công tác thực hiện cách ly tập trung ít nhất 15 ngày/lần/ cơ sở. Đối với Bộ Y tế, công điện nêu rõ: rà soát, hoàn thiện quy định về cách ly tập trung, theo dõi sức khoẻ sau cách ly tập trung, hướng dẫn, tổ chức tập huấn cho các địa phương khi có hướng dẫn mới. Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Y tế chỉ đạo hoàn thiện ứng dụng quản lý người nhập cảnh từ khi nhập cảnh, tại khu cách ly và theo dõi sức khoẻ 14 ngày sau khi kết thúc cách ly tập trung; cung cấp công cụ ứng dụng công nghệ thông tin để quản lý, theo dõi sức khỏe người nhập cảnh; đầu mối quản lý hệ thống giám sát camera tại các khu cách ly tập trung, theo dõi việc triển khai thực hiện việc tuân thủ các quy định tại các khu cách ly tập trung Bộ Quốc phòng chỉ đạo các cơ sở cách ly tập trung do quân đội quản lý thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch tại khu cách ly tập trung… Bộ Công an chỉ đạo công an địa phương chủ trì phối hợp cơ quan y tế quản lý, giám sát việc thực hiện theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú của người nhập cảnh.