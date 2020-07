Yêu cầu Trưởng công an huyện giải trình tổ chức cưới cho con lúc dịch Covid-19

Chiều 31.7, trong cuộc họp với lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi, các sở, ngành và các huyện, thành phố, thị xã về công tác phòng chống Covid-19 , đại tá Võ Văn Dương, Phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi, cho biết Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi đã yêu cầu đại tá Võ Văn Đãi, Trưởng công an H.Mộ Đức, giải trình về việc tổ chức đám cưới cho con trai đông người khi đã có chỉ đạo tạm dừng tụ tập hơn 30 người để tiệc tùng, đám cưới