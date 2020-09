Yêu sớm và hậu quả - Kỳ 2: Người yêu 'nhí' tự nguyện, vẫn là phạm tội

Ngày 27.8.2020, TAND TP.HCM xử phúc thẩm tuyên y án sơ thẩm 5 năm 6 tháng tù đối với bị cáo Đ.Đ.L.D (21 tuổi, ngụ H.Bình Chánh, TP.HCM) về tội “giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi”. Bị hại là L., 14 tuổi, mang thai khi còn trong độ tuổi đi học từ một mối quan hệ " yêu sớm ".

Trẻ 14 tuổi... yêu sớm

Tại phiên toà, D. khai nhận đã gặp em L. tại tiệc sinh nhật của người bạn, rồi kết bạn Facebook để nhắn tin, từ đó nảy sinh tình cảm. Đến ngày 13.1.2018, sau khi cả hai đi chơi về, D. đón taxi cùng L. về nhà mình ở H.Bình Chánh. Do cả hai có uống rượu bia, nên không làm chủ được bản thân, L. đã chủ động hôn D. rồi cả hai quan hệ tình dục

Bị cáo Đ.Đ.L.D ẢNH: SONG MAI

Bị cáo D. trình bày với HĐXX mong được giảm án, bản thân nghỉ học năm lớp 11, do phải nghỉ học sớm nên D. không am hiểu về pháp luật. Sau khi D. biết L. chỉ mới học lớp 8, thay vì dừng lại nhưng do cả hai có tình cảm nên vẫn tiếp tục mối quan hệ.

“Đến lúc hay tin L. có thai, bị cáo cùng mẹ đến để hỏi cưới và xin được chăm sóc L. Nhưng do L. còn đi học, phía gia đình L. không đồng ý và đã đưa L. đi dừng thai tại bệnh viện”, bị cáo D. trình bày tại tòa.

Tại phiên xét xử, HĐXX phân tích với bị cáo, rằng dù cả hai đều tự nguyện, nhưng bị hại chưa đủ 16 tuổi, ở tuổi suy nghĩ còn non nớt. Trong khi bị cáo là người trên 18 tuổi, đủ năng lực nhận thức được hành vi của mình là sai trái. Việc làm của bị cáo đã ảnh hưởng đến tâm sinh lý, sự phát triển bình thường của bị hại, cho dù bị hại tự nguyện, thì bị cáo vẫn phạm tội.

Theo hồ sơ vụ án, Q. và bé B. cùng làm công nhân tại một xưởng sản xuất nón bảo hiểm, từ đó cả hai nảy sinh tình cảm và quan hệ tình dục với nhau. Khi gia đình bé B. biết chuyện đã làm đơn tố cáo Q. ra công an. Cũng trong ngày 27.8, TAND H.Bình Chánh xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo N.N.Q 3 năm 6 tháng tù về tội “giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi”. Nạn nhân là bé B. hơn 14 tuổi.

Làm mẹ ở tuổi 13 vì... yêu sớm

Hay thêm trường hợp, năm 2014, bị cáo P.M.P (21 tuổi), thông qua bạn bè giới thiệu đã nảy sinh tình cảm với em T.T.V (13 tuổi). Sau đó cả hai nhiều lần yêu nhau và nhiều lần P. thực hiện hành vi giao cấu với em V.

Đến đầu năm 2016, khi V. biết mình có thai đã nói với gia đình, đồng thời gia đình em V. trình báo công an. Cuối năm 2016, V. sinh bé trai thì cũng là lúc cơ quan điều tra bắt tạm giam P.

Năm 2017, TAND H.Bình Chánh xét xử sơ thẩm tuyên phạt P. 2 năm tù về tội “ giao cấu với trẻ em ”.

Khi xét xử sơ thẩm, P. và người bị hại đều trình bày rằng, cả hai đều tự nguyên yêu thương nhau. Mẹ của V. cũng đã làm đơn bãi nại cho bị cáo, đồng thời hai bên gia đình đồng ý chờ V. đến khi 18 tuổi sẽ tổ chức đám cưới cho cả hai; V. và đứa con của mình hiện đang sống với ông bà nội (bố mẹ bị cáo P.), được ông bà chăm sóc nên mong muốn HĐXX khoa hồng, cho bị cáo trở về với gia đình.

Tuy nhiên, HĐXX nhận định hành vi của P. là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm trực tiếp đến sức khỏe , sự phát triển toàn diện của trẻ vị thành niên, vì vậy cần có mức án phù hợp để răn đe, giáo dục đối với bị cáo.