Thời tiết chuỗi ngày nghỉ lễ 2.9 sẽ ra sao?

Từ ngày mai kỳ nghỉ lễ bắt đầu cũng là lúc rãnh thấp qua khu vực Bắc bộ và Bắc Trung bộ suy yếu, điều này giúp lượng mưa ở các tỉnh phía bắc giảm so với những ngày gần đây, trong khi ở phía nam gió mùa tây nam hoạt động với cường độ trung bình đến mạnh khiến lượng và diện mưa gia tăng. Còn khu vực miền Trung đợt nắng nóng sẽ kết thúc sau ngày 31.8, xuất hiện mưa rào và giông, cục bộ có nơi mưa to.

Các tỉnh phía bắc giảm mưa trong những ngày nghỉ lễ T.L

Cụ thể, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết: Từ đêm 30.8 đến ngày 1.9, Bắc bộ và Bắc Trung bộ có mưa vừa và giông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Nam Trung bộ, Tây nguyên và Nam bộ chiều tối và đêm có rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; ngày có mưa rào và giông vài nơi. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Riêng khu vực Trung bộ ngày 30.8, tiếp tục xảy ra nắng nóng nhiệt độ phổ biến biến từ 35 - 36 độ C, có nơi trên 36 độ như: Hương Sơn (Hà Tĩnh) 36,3 độ C, Đồng Hới (Quảng Bình) 36,2 độ C, TP.Quảng Ngãi (Quảng Ngãi) 36,9 độ C… Ở khu vực này, nắng nóng sẽ tiếp tục diễn ra trong ngày 31.8.

Giai đoạn từ ngày 1 - 2.9, Bắc bộ và Bắc Trung bộ có mưa rào và giông rải rác. Khu vực Trung Trung bộ kết thúc giai đoạn nắng nóng, từ ngày 2.9 chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Nam Trung bộ, Tây nguyên và Nam bộ chiều và đêm có mưa rào và giông. Riêng từ đêm 1 - 2.9 khu vực Tây nguyên có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa to rất to. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.