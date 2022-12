Thời tiết lạnh, bệnh gì dễ gặp nguy hiểm?

Tác giả chính, tiến sĩ Antonio Gasparrini, Giáo sư tại Trường Y London School of Hygiene & Tropical Medicine (Anh), cho biết: Có bằng chứng thuyết phục rằng có nhiều nguy cơ về sức khỏe do thời tiết quá lạnh, theo tờ Times.

Sau đây là những điều cần biết về nhiệt độ lạnh ảnh hưởng đến sức khỏe như thế nào.

Thời tiết lạnh nguy hiểm như thế nào?

Một trong những điều nguy hiểm nhất khi nhiệt độ lạnh là làm tăng nguy cơ mắc các vấn đề về tim, như đau tim và đột quỵ, đặc biệt đối với những người mắc bệnh tim. Nguyên nhân là do phản xạ tự nhiên của hàng rào bảo vệ của cơ thể khi nhiệt độ giảm: Các mạch máu trên da co lại, dẫn đến huyết áp tăng tự nhiên, theo Times. Điều này xảy ra đột ngột khi cơ thể bị lạnh và tác dụng kéo dài. Tiến sĩ Tiina Ikäheimo, Giáo sư tại trường Arctic University of Norway (Na Uy), cho biết huyết áp có xu hướng cao hơn trong suốt mùa lạnh.

Sự co thắt mạch máu cũng dẫn đến đi tiểu nhiều hơn, có thể gây mất nước nếu chúng ta không uống nhiều nước hơn. Những thay đổi này có thể khiến máu đặc lại, làm tăng nguy cơ hình thành cục máu đông và buộc hệ thống tim mạch phải làm việc nhiều hơn.

Lạnh cũng có thể tác động mạnh đến hệ hô hấp và làm trầm trọng thêm các bệnh về đường hô hấp như hen suyễn và bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD). Hít thở không khí lạnh có thể gây kích ứng đường thở và gây ra các triệu chứng như khó thở, ho và tiết chất nhầy.





Các bệnh về đường hô hấp như cúm và Covid-19 cũng lưu hành nhiều hơn vào mùa đông.

Thời tiết lạnh cũng khiến tình trạng viêm khớp trầm trọng hơn.

Những ai dễ gặp nguy hiểm nhất khi nhiệt độ xuống thấp?

Tiếp xúc với nhiệt độ lạnh sẽ nguy hiểm hơn đối với những người mắc bệnh mạn tính, bao gồm bệnh tim mạch, bệnh hô hấp và tiểu đường, theo Times.

Người lớn tuổi có các bệnh trên có thể bị ảnh hưởng nặng nề hơn. Vì vậy, điều quan trọng nhất là phải luôn giữ ấm cơ thể.