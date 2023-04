Thời tiết TP.HCM lễ 30.4: Người dân đi chơi cần lưu ý gì?

8 giờ sáng 30.4, thời tiết TP.HCM mây thay đổi, có nắng nhẹ, không mưa. Nhiệt độ tại trạm đo Tân Sơn Nhất là 30oC (giảm tới 4oC so với ngày hôm trước), độ ẩm 79%, gió đông 4 m/s. Đây là thời tiết khá lý tưởng cho các hoạt động vui chơi, giải trí ngoài trời.



Trước đó, trong ngày 29.4 – ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ dài 5 ngày, TP.HCM mây thay đổi, ngày nắng nóng, có mưa rải rác, có nơi mưa vừa. Tại Nhà Bè nhiệt độ cao nhất 34,5oC (giảm 1oC so với hôm trước), thấp nhất 27,5oC (giảm 0,5oC so với hôm trước). Tại Tân Sơn Nhất nhiệt độ cao nhất 35oC (giảm 1oC so với hôm trước), thấp nhất 29oC, độ ẩm thấp nhất hôm qua là 53%.

Thời tiết TP.HCM phù hợp các hoạt động ngoài trời trong kỳ nghỉ lễ Diệu Mi

Toàn khu vực Nam bộ hôm qua mây thay đổi, nắng nóng đã giảm nhiệt trên toàn khu vực, Đông Nam bộ vẫn còn xảy ra nắng nóng diện rộng, miền Tây nắng nóng vài nơi. Chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi.

Theo số liệu, ngày 29.4, tại Đông Nam bộ nhiệt độ cao nhất từ 34,7 – 37,1oC, riêng Vũng Tàu 33oC. Các tỉnh miền Tây nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 33,4 -35,7oC.

Sáng nay, toàn khu vực trời nhiều mây, có mưa xảy ra vài nơi ở Bến Tre, Long An, Tiền Giang, Trà Vinh.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ, hôm nay áp cao lạnh lục địa di chuyển ra đông và suy yếu. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục qua Trung Trung bộ suy yếu và rút dần ra phía đông.

Nắng nóng đã giảm nhiệt trong kỳ nghỉ lễ này Diệu Mi

Dự báo thời tiết TP.HCM, Nam bộ mây thay đổi, ngày nắng. Đông Nam bộ còn xảy ra nắng nóng vài nơi với mức nhiệt trên 35oC, miền Tây xảy ra cục bộ. Chiều tối có mưa rào và giông rải rác, phân bố đều với khu vực, có nơi mưa vừa, mưa to. Trong cơn giông đề phòng lốc, sét, gió giật mạnh và mưa đá.

Nhiệt độ cao nhất tại Đông Nam bộ dao động từ 33 – 35oC, có nơi trên 35oC; miền Tây 32 – 34oC, có nơi trên 34oC.

Từ 48 – 72 giờ tới, áp thấp nóng phát triển trở lại và mở rộng về phía đông nam. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục qua Trung Trung bộ hoạt động mạnh và lấn tây trở lại. Rãnh áp thấp xích đạo tiếp tục nâng trục lên phía bắc.

Dự báo thời tiết TP.HCM, Nam bộ: Nắng nóng gia tăng trở lại, xảy ra diện rộng với Đông Nam bộ, có nơi với miền Tây, với nhiệt độ 35 – 37oC. Chiều tối và đêm có mưa rào và giông rải rác, có nơi mưa vừa, mưa to. Trong cơn giông đề phòng lốc, sét, gió giật mạnh và mưa đá.