Thời tiết TP.HCM mát mẻ như 'mùa thu Hà Nội' sáng nay, vì sao?

Sáng 8.12, thời tiết TP.HCM khu vực trung tâm khá dễ chịu, tiết trời mát mẻ, gió nhẹ. Nhiều người đi làm buổi sáng phải khoác thêm áo ấm. Trên các tuyến đường có cây xanh lớn, người đi đường có thể nhìn thấy một lớp mù nhẹ.

Kiểu thời tiết này duy trì từ sáng tới trưa, một số người ví cảm giác thời tiết như "mùa thu Hà Nội" vì trời không nắng, có gió.

Tiết trời mát mẻ kéo dài từ sáng đến trưa ở TP.HCM Vũ Phượng

Số liệu của Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ cho thấy, sáng nay cả khu vực Nam bộ mây thay đổi, trời nắng, không mưa. Sáng sớm có mù nhẹ tại Tiền Giang, Long An, Bình Dương. Riêng thời tiết TP.HCM sáng nay mây thay đổi, trời nắng, nhiệt độ lúc giờ là 27oC (thấp hơn hôm qua 1oC), độ ẩm 94%, gió nhẹ.

Đại diện Đài khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ cho hay, người dân TP.HCM thấy trời nhiều mây, mát mẻ là do áp cao lạnh lục địa tăng cường xuống phía nam, những nhiễu động trong đới gió đông trên cao hoạt động tốt hơn, tác động tới thời tiết khu vực Nam bộ.

Thông tin về thời tiết hôm nay, đơn vị này cho hay, áp cao lạnh lục địa di chuyển ra phía đông và cường độ suy yếu. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục qua Trung Trung bộ hoạt động mạnh, nhiễu động gió đông trên cao tác động yếu đến khu vực Nam bộ có cường độ giảm dần.

Khu vực trung tâm có gió nhẹ. Ảnh chụp trên đường Đinh Tiên Hoàng (Q.1, TP.HCM) Vũ Phượng

Dự báo thời tiết Nam bộ hôm nay mây thay đổi, ngày nắng gián đoạn. Chiều tối có mưa vài nơi diện mưa giảm nhẹ một chút so với ngày hôm trước, tập trung chủ yếu ở phía bắc Đông Nam bộ và vùng ven biển miền Tây. Đồng Nai hôm nay sẽ có lượng mưa tương đối lớn, TP.HCM, Bạc Liêu, Cà Mau, Kiên Giang, Châu Đốc cũng có thể có mưa. Đêm có mưa rào vài nơi lượng mưa không lớn. Nhiệt độ cao nhất dao động 31 - 33oC, có nơi trên 33oC.

Dự báo thời tiết TP.HCM hôm nay mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa vừa vài nơi. Riêng khu vực trung tâm TP.HCM không có mưa; gió đông bắc cấp 2 - 3.

Từ 48 - 72 giờ tới, áp cao lạnh lục địa tiếp tục di chuyển ra phía đông và suy yếu. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục qua Trung bộ hoạt động mạnh. Nhiễu động gió đông trên cao suy yếu.

Dự báo thời tiết Nam bộ từ 48 - 72 giờ tới mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Sáng sớm có nơi có mù nhẹ. Chiều tối có mưa rào vài nơi, chủ yếu ở khu vực các tỉnh miền Tây như: Kiên Giang, Cà Mau, Kiên Giang và Bạc Liêu.