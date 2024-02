Thời tiết TP.HCM, Nam bộ từ đêm giao thừa đến mùng 5 Tết thế nào?

Hôm nay 9.2 (tức 30 tết), Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ cho biết, không khí lạnh tăng cường đã ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc bộ, Bắc Trung bộ, Trung Trung bộ cùng một số nơi ở phía Tây Bắc bộ. Do đó, thời tiết ở các khu vực trên khá lạnh. Người dân ở khu vực này sẽ thấy trời nhiều mây, âm u, có gió lạnh đặc biệt vào sáng và tối.

Khu vực TP.HCM, Nam bộ chịu ảnh hưởng bởi rìa xa phía nam không khí lạnh tăng cường nên thời tiết trên khu vực Đông Nam bộ, miền Tây khá ổn định, ngày nắng, trời khá oi bức vào giữa trưa với nhiệt độ từ 31 - 34oC, có nơi trên 34oC.

Ban ngày ở TP.HCM khá oi bức, đến chiều tối thì trời giảm nhiệt dễ chịu hơn Nhật Thịnh

Chiều tối trời dịu mát dần, càng về khuya nhiệt độ giảm trời hơi se lạnh với nền nhiệt từ 21 - 25oC. Như vậy, mức giảm nhiệt giữa ngày và đêm có thể lên đến gần 10oC trên khu vực, riêng khu vực phía bắc Đông Nam bộ như: Phước Long (Bình Phước), Tà Lài, Long Khánh (Đồng Nai) dưới 20 - 21oC, các hoạt động ngoài trời trong thời điểm đón năm mới người dân cần lưu ý giữ ấm.

Đơn vị này cho hay, những ngày tết, sau tết khu vực các tỉnh Nam bộ ở rìa xa phía nam không khí lạnh tăng cường, sau đó có cường độ ổn định và suy yếu dần.

Thời tiết TP.HCM, Nam bộ dịp này thời tiết khá ổn định: mây thay đổi đến ít mây, sáng sớm có nơi có mù nhẹ làm cho tầm nhìn xa có phần hạn chế và tan dần đến trưa. Trưa chiều giảm mây và nắng, cường độ nắng gia tăng vào giữa trưa, trời nắng nóng.

Trời khá oi bức, độ ẩm không khí xuống thấp nguy cơ cao cháy nổ, các hoạt động ngoài trời nên hạn chế dưới trời nắng nóng cần bổ sung nước đầy đủ.

Thời tiết dịp tết ở TP.HCM phù hợp cho các hoạt động ngoài trời Nhật Thịnh

Thời tiết thuận lợi dịp tết

Cụ thể, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ thông tin, từ ngày 10.2 trở đi, không khí lạnh hoạt động suy yếu dần nhưng vẫn còn khuếch tán xuống phía nam. Khu vực Nam bộ nằm ở rìa phía nam của các hệ thống thời tiết nói trên và chịu sự chi phối của gió mùa đông bắc có xu hướng hoạt động mạnh dần.

Thời tiết TP.HCM, Nam bộ trong những ngày Tết Giáp Thìn do vậy khá ổn định và thuận lợi cho mọi hoạt động đón năm mới. Tuy nhiên vào trưa và chiều vẫn khá nóng bức, một số tỉnh Đông Nam bộ có nắng nóng cục bộ.

Dự báo thời tiết từ ngày 9 - 14.2 (tức từ 30 tết đến mùng 5 tết): mây thay đổi, ngày nắng, ít mưa. Riêng đêm 9.2 (tức đêm 30 tết) khả năng có mưa rào nhẹ cục bộ, sáng sớm trời se lạnh. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 32 - 35oC, có nơi trên 35oC; thấp nhất 23 - 26oC, phía bắc Đông Nam bộ có nơi dưới 21oC. Từ ngày 10 - 11.2 (tức mùng 1 đến mùng 2 tết) nhiệt độ thấp nhất 22 - 25oC, phía bắc Đông Nam bộ có nơi dưới 20oC.