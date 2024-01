Vì sao miền Bắc rét buốt, băng giá nhưng trong TP.HCM vẫn nắng chói chang?

Thông tin thời tiết bao phủ những ngày qua là miền Bắc rét buốt, băng giá xuất hiện ở các tỉnh miền núi. Đặc biệt là băng giá phủ trắng đỉnh Mẫu Sơn (Lạng Sơn), chùa Đồng trên núi Yên Tử (TP.Uông Bí, Quảng Ninh) thu hút du khách tham quan.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, dự báo đợt rét hại diện rộng ở Bắc bộ và Thanh Hóa này có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 26.1; ở khu vực Nghệ An, Hà Tĩnh có khả năng kéo dài đến hết ngày 24.1.

Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc bộ phổ biến từ 8 - 10oC, khu vực vùng núi Bắc bộ từ 3 - 6oC, vùng núi cao có nơi dưới 0oC; khu vực Bắc Trung bộ phổ biến từ 9 - 11oC.

Miền Bắc đang trong đợt rét buốt, băng giá xuất hiện; còn TP.HCM vẫn nắng chói chang

Trong khi đó, hôm nay, nhiệt độ lúc 13 giờ ở khu vực Đông Nam bộ dao động từ 32 - 34oC, riêng Biên Hòa (Đồng Nai 35oC); miền Tây từ 30 - 33oC, riêng Vĩnh Long 34oC.

Thời tiết TP.HCM hôm nay mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Nhiệt độ ở Tân Sơn Nhất lúc 13 giờ là 35oC (tăng 1oC so với hôm qua), độ ẩm 37%, gió nhẹ.



Nắng nóng ở TP.HCM có thể cảm nhận rõ nhất vào thời điểm từ 11 - 15 giờ khi di chuyển ngoài đường. Chị Hoài Linh (ngụ TP.Thủ Đức) nhận xét: "Mọi năm gần tết, TP.HCM sẽ có nhiều đợt mát mẻ, se se lạnh, tạo cảm giác không khí tết; nhưng năm nay chỉ thấy nắng chói chang, đi ngoài đường giờ trưa là rát da. Sáng sớm có se lạnh cũng chỉ được một chút buổi sáng".

Băng giá trên chùa Đồng ở núi Yên Tử LNH

Vậy vì sao miền Bắc rét buốt như vậy, có băng giá, nhưng TP.HCM vẫn nắng chói chang?



Thạc sĩ Lê Đình Quyết, Trưởng phòng Dự báo, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ cho biết, đợt rét hiện nay có cường độ rất mạnh, tác động đến các tỉnh phía bắc làm nhiệt độ không khí giảm rất sâu. Đây là đợt rét có cường độ mạnh kể từ năm 2016 - sau 8 năm.

Cụ thể, này 23.1, nhiệt độ ở Sa Pa (Lào Cai) dao động 3,5 - 3,9oC, Pha Đin (Điện Biên) từ 2,7 - 4,2oC, Hà Giang từ 2,4 - 7oC, Trùng Khánh (Cao Bằng) từ 3,9 - 5,7oC.

Theo ông Quyết, đợt rét làm nền nhiệt độ giảm sâu ở miền Bắc, nhưng nhiệt độ không khí ở TP.HCM vẫn cao, thậm chí có thời điểm nắng chói chang là do áp cao lạnh lục địa có cường độ rất mạnh, nhưng dòng dẫn trên cao (rãnh áp thấp Đông Á) nông và di chuyển lệch hẳn ra phía Đông...

TP.HCM vẫn nắng chói chang, nhất là từ khoảng 11 - 15 giờ chiều Vũ Phượng

Điều này làm cho không khí lạnh không khuếch tán sâu được xuống phía nam mà di chuyển ra phía đông hội tụ vào áp thấp Aleut. Vì vậy, phạm vi ảnh hưởng mạnh chủ yếu ở miền Bắc nước ta.

"Thông thường, không khí lạnh không khuếch tán sâu xuống phía nam được và do đã di chuyển lệch đông là chính nên cũng biến tính hơn. Hiện áp cao cận nhiệt đới có trục qua Nam bộ và Nam Trung bộ nhưng hoạt động không mạnh lắm nên cơ chế giảm nhiệt do quang mây cũng yếu, nhiệt không giảm sâu được", ông Quyết giải thích.

Theo Trưởng phòng Dự báo, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ, miền Bắc rét buốt nhưng miền Nam, TP.HCM vẫn nắng không phải là hiện tượng bất thường. "Có rất nhiều đợt không khí lạnh mạnh, nhưng không làm giảm nhiệt nhiều ở các tỉnh Nam bộ, mức độ làm giảm nhiệt độ ở TP.HCM và các tỉnh Nam bộ nhiều hay ít là phụ thuộc vào các hình thế thời tiết tác động như phân tích ở trên", ông Quyết chia sẻ.