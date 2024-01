Băng giá phủ trắng các xã biên giới Mèo Vạc

Băng giá xuất hiện bao trùm các xã: Xín Cái, Thượng Phùng, Sơn Vĩ (H.Mèo Vạc, Hà Giang). Đây là những nơi có núi cao trên 1.500 m, 1.800 m so với mực nước biển. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến dưới 5 độ C, vào ban đêm nhiệt độ xuống thấp dưới -3 độ C.

Thời điểm rạng sáng, băng giá bám dày trên các cành cây, mái nhà và kéo dài nhiều giờ đồng hồ MINH ĐỨC

Băng giá phủ trắng làm đảo lộn cuộc sống, sinh hoạt của người dân và giáo viên, học sinh các trường học, cán bộ chiến sĩ Đồn biên phòng Xín Cái. Trong ảnh là các chiến sĩ biên phòng thực hiện nhiệm vụ trong băng giá. MINH ĐỨC

Theo nhiều người dân địa phương, hàng năm, mỗi khi nhiệt độ xuống thấp cũng thường xảy ra mưa tuyết nhỏ. Qua công tác tuyên truyền của chính quyền địa phương, người dân cũng đã có ý thức chủ động các biện pháp phòng chống rét. MINH ĐỨC

Không khí lạnh tăng cường từ cuối tuần qua khiến nhiệt độ xuống thấp, băng giá phủ kín nhiều khu vực, có nơi có mưa tuyết nhỏ MINH ĐỨC

Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, địa phương đã cắt cử cán bộ trực tiếp xuống các thôn, bản hướng dẫn nhân dân thực hiện công tác phòng, chống đói, rét cho đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn, thường xuyên tuyên truyền, hướng dẫn kỹ thuật tới các hộ chăn nuôi sử dụng bạt và các vật liệu khác để che chắn chuồng trại MINH ĐỨC

Nhiệt độ xuống thấp, băng giá xuất hiện nên chính quyền địa phương đã chỉ đạo các trường học chủ động cho học sinh nghỉ học, khuyến cáo người dân nên ở nhà khi không có việc cần thiết nhằm đảm bảo sức khỏe MINH ĐỨC

Người dân địa phương đốt lửa sưởi ấm trong những ngày giá rét MINH ĐỨC

Theo dự báo tình hình thời tiết rét đậm còn diễn biến phức tạp, cấp ủy, chính quyền các địa phương cùng lực lượng vũ trang sẽ tiếp tục bám bản thực hiện đồng bộ giải pháp vận động bà con nhân dân chủ động tiến hành nhiều biện pháp phòng chống rét. Kiểm tra sức khỏe cho đàn gia súc, gia cầm thường xuyên; tăng cường lượng thức ăn giàu dinh dưỡng, bổ sung thêm muối vào thức ăn để nâng cao sức đề kháng cho vật nuôi. MINH ĐỨC

Theo dự báo của cơ quan khí tượng, đợt không khí lạnh tăng cường sẽ còn kéo dài tới hết tuần MINH ĐỨC