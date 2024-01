TP.HCM nay se lạnh, lớp mù sáng sớm bao phủ nhiều nơi

Từ khoảng 6 giờ sáng, TP.HCM âm u, mù xuất hiện bao phủ khắp nơi. Theo quan sát, các tòa nhà cao tầng mờ ảo trong lớp mù sáng sớm, tiết trời se lạnh.

Tuy nhiên, không giống những đợt mù trước đó kéo dài đến trưa hoặc thậm chí cả ngày; đợt mù sáng nay nhanh chóng tan khi nắng lên vào khoảng 7 giờ 15 phút. Đến đúng 7 giờ 30 phút, các tòa nhà cao tầng đã hiện ra rõ, ở những tuyến đường nhiều cây cổ thụ người lưu thông cũng dễ dàng quan sát, không thấy lớp mù mờ ảo.

Giải thích hiện tượng mù sáng nay, thạc sĩ Lê Đình Quyết, Trưởng phòng Dự báo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ cho biết nguyên nhân không khác biệt so với các đợt mù trước. Hình thế thời tiết hiện nay có áp cao lạnh lục địa được tăng cường xuống phía nam; trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục qua Nam bộ. Gió đông bắc có cường độ trung bình trên vùng biển phía Đông Nam bộ.

7 giờ sáng, lớp mù vẫn còn bao phủ nhiều tòa nhà cao tầng Vũ Phượng

"Hình thế này ẩm từ biển được đẩy vào đất liền, hình thành lớp mây tầng thấp, đêm có mưa một số nơi, độ ẩm không khí cao, nên đã tạo lớp mù. Tuy nhiên, sáng nay trời ít mây, nắng sớm, nhiệt độ tăng nên mù tan nhanh", ông Quyết giải thích.

Dù các ứng dụng điện thoại báo nhiệt độ lúc 6 giờ sáng ở TP.HCM là 23oC, nhưng theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ, sáng nay nhiệt độ thấp nhất ở Nhà Bè là 23,5oC, khu trung tâm lên tới 25,2oC. Đến 8 giờ sáng, nhiệt độ đã ở mức 27oC, trời nắng, mây thay đổi, không mưa, gió đổi hướng 2 m/giây.

Sáng sớm vài ngày tới có thể se lạnh

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ, hôm nay, áp cao lạnh lục địa tiếp tục tăng cường mạnh xuống phía nam. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục qua Nam Bộ hoạt động mạnh. Trên vùng biển phía Đông Nam bộ, gió đông bắc có cường độ mạnh.

Dự báo thời tiết Nam bộ hôm nay mây thay đổi, không mưa, ngày nắng. Nhiệt độ cao nhất ở Đông Nam bộ dao động 33 - 35oC, miền Tây dao động 32 - 34oC.

Lớp mù xuất hiện sáng sớm, trời se lạnh nhưng lớp mù sau đó nhanh chóng tan khi nắng lên Vũ Phượng

Thời tiết TP.HCM hôm nay mây thay đổi, ngày nắng, không mưa. Nhiệt độ thấp nhất 24oC, cao nhất khoảng 34oC; riêng vùng đông nam TP, Cần Giờ, một phần huyện Nhà Bè cao nhất 33oC. Khung giờ nhiệt độ cao nhất trong ngày vào khoảng 13 - 16 giờ, đến 19 giờ còn khoảng 29oC.

Đơn vị này cũng cho hay, từ 48 - 72 giờ tới, áp cao lạnh lục địa tiếp tục tăng cường mạnh xuống phía nam sau có cường độ ổn định. Trên vùng biển phía Đông Nam bộ, gió đông bắc có cường độ trung bình đến mạnh. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục qua khu vực Nam bộ hoạt động ổn định. Trên vùng biển phía đông Nam bộ, gió đông bắc hoạt động với cường độ mạnh.

Dự báo thời tiết TP.HCM, Nam bộ 48 - 72 giờ tới, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Đêm và sáng sớm trời se lạnh, sáng sớm có nơi có mù nhẹ, nhiệt độ ban đêm có xu hướng giảm nhẹ.